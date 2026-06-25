Ecuador-Germania: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La Germania si presenta al MetLife Stadium con la qualificazione già in tasca e la fame di chi vuole chiudere il girone in testa a punteggio pieno. I tedeschi sono primi con sei punti nel gruppo E dopo le due vittorie ottenute nelle prime due partite. Nagelsmann può contare su un organico di lusso e guida una delle nazionali favorite per la vittoria finale del Mondiale. Dall'altra parte, però, l'Ecuador di Beccacece non ha intenzione di fare da sparring partner: ha un solo punto in classifica dopo la sconfitta all'esordio con la Costa d'Avorio e il pareggio di 0-0 contro Curacao ma può ancora puntare alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.