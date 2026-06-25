Ecuador-Germania: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La Germania si presenta al MetLife Stadium con la qualificazione già in tasca e la fame di chi vuole chiudere il girone in testa a punteggio pieno. I tedeschi sono primi con sei punti nel gruppo E dopo le due vittorie ottenute nelle prime due partite. Nagelsmann può contare su un organico di lusso e guida una delle nazionali favorite per la vittoria finale del Mondiale. Dall'altra parte, però, l'Ecuador di Beccacece non ha intenzione di fare da sparring partner: ha un solo punto in classifica dopo la sconfitta all'esordio con la Costa d'Avorio e il pareggio di 0-0 contro Curacao ma può ancora puntare alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.
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Ecuador-Germania: diretta tv e streaming
La gara è in programma alle 22 al MetLife Stadium di East Rutherford, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi, e sarà visibile in diretta su Rai Uno e Dazn. La partita potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay.
Ecuador-Germania: le probabili formazioni
ECUADOR (4-4-2): H. Galindez; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán; G. Plata, Enner Valencia. Ct: Beccacece. A disposizione: Ramirez, Valle, Medina, Porozo, Torres, Preciado, Alcivar, Angulo, Paez, Castillo, A. Valencia, Minda, J. Caicedo, Rodriguez, Arevalo.
GERMANIA (4-2-3-1): M. Neuer; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich; L. Goretzka, A. Stiller; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling; N. Woltemade. Ct: Nagelsmann. A disposizione: Baumann, Nübel, Anton, Thiaw, Gross, Nmecha, Pavlovic, Ouédraogo, Amiri, Musiala, Sané, Beier, Havertz.
ARBITRO: Penso (Usa). ASSISTENTI: Mayo-Nesbitt (Usa). QUARTO UOMO: Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). VAR: Dickerson (Usa). AVAR: Minch (Cina).