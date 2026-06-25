Turchia-Stati Uniti: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Chiudere con un successo per passare il girone a punteggio pieno e guadagnare ancora più fiducia per la fase a eliminazione diretta. È questo l’obiettivo degli Stati Uniti, che hanno ben figurato contro Paraguay, travolto 4-1, e Australia, superata con un solido 2-0, e ora vogliono battere anche la Turchia per completare l’en plein nel Gruppo D. Un ruolino di marcia fin qui perfetto ai Mondiali, e gli uomini di Pochettino possono sognare in grande e confermarsi come la vera sorpresa del torneo. La selezione guidata da Montella, invece, è ferma all'ultimo posto del girone con zero punto e zero gol al'attivo.
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Turchia-Stati Uniti: diretta tv e streaming
La gara tra Turchia e Stati Uniti è in programma alle 4 nella notte tra giovedì e venerdì al SoFi Stadium di Inglewood e sarà visibile in diretta su Dazn.
Turchia-Stati Uniti: le probabili formazioni
TURCHIA (4-2-3-1): Cakır; Muldur, Demiral, Kabak, Kadıoglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul. Ct: Montella. A disposizione: Gunok, Celik, Soyuncu, Kokcu, Akturkoglu, Bayındır, Elmalı, Bardakcı, Yüksek, Kahveci, Yılmaz, Ayhan, Aydın, Akaydin, Uzun.
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Arfsten, Trusty, McKenzie, Scally; Berhalter, Roldan; Zendejas, Reyna, Weah; Pepi. Ct: Pochettino. A disposizione: Turner, Dest, Richards, Adams, A. Robinson, McKennie, Pulisic, Aaronson, M. Robinson, Ream, Freeman, Tillman, Wright, Balogun, Brady.
ARBITRO: Ghorbal (Algeria). ASSISTENTI: Gourari-Zerhoun (Algeria). QUARTO UOMO: Al Ali (Emirati Arabi Uniti). VAR: Ashour (Egitto). AVAR: Dickerson (Stati Uniti), Di Bello (Italia).