Turchia-Stati Uniti: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Chiudere con un successo per passare il girone a punteggio pieno e guadagnare ancora più fiducia per la fase a eliminazione diretta. È questo l’obiettivo degli Stati Uniti, che hanno ben figurato contro Paraguay, travolto 4-1, e Australia, superata con un solido 2-0, e ora vogliono battere anche la Turchia per completare l’en plein nel Gruppo D. Un ruolino di marcia fin qui perfetto ai Mondiali, e gli uomini di Pochettino possono sognare in grande e confermarsi come la vera sorpresa del torneo. La selezione guidata da Montella, invece, è ferma all'ultimo posto del girone con zero punto e zero gol al'attivo.