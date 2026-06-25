L’imbianchino ghanese che annulla Kane: la storia più curiosa del Mondiale

Per fermare l’urgano bastava… un imbianchino! Incredibile ma vero. Spoiler: non si tratta di una battuta ma di una certezza assurta a verità nella notte di martedì sera a Boston. Una di quelle storie meravigliose che solamente una kermesse planetaria come il Mondiale rimane in grado di raccontare. Et voilà: la nuova favola calcistica è stata scritta. La goal-machine più prolifica del calcio internazionale Harry Kane è rimasta, infatti, l’altro ieri a bocca asciutta contro il Ghana . Tanto da essere rubrica come la grande sorpresa della seconda giornata. Merito soprattutto della solida marcatura di Jonas Adjetey, centrale emergente classe 2003 arrivato soltanto negli ultimi mesi nel gotha del calcio internazionale. A gennaio, infatti, era stato acquistato dal Wolfsburg che l’ha strappato al Basilea , versando alla società elvetica 10 milioni. Peccato che la formazione della Volkswagen sia poi retrocessa in Zweite Liga, l’equivalente tedesco della nostra Serie B. Il che però paradossalmente potrebbe rivelarsi una fortuna per il roccioso difensore mancino. La vetrina della Coppa del Mondo sta rilanciando, infatti, alla grande le sue quotazioni e può renderlo un uomo-mercato. Occhio a quella vecchia volpe di Giovanni Sartori, che lo voleva già un anno fa di questi tempi.

Adjetey, da imbianchino a uomo mercato

Da non escludere dunque il possibile ritorno di fiamma da parte del Bologna. A maggior ragione in caso di partenza di Lucumì, per il quale grava sempre la questione relativa della clausola rescissoria da 28 milioni (valida dal primo al quindici luglio). Con Adjetey tra i papabili a rimpiazzare il nazionale colombiano. A quel punto i tedeschi, a causa della retrocessione maturata poche settimane fa, non potrebbero chiedere una cifra troppo elevata per cederlo. Tradotto: l’Adjetey ammirato in questo Mondiale può diventare un’occasione invitante per diversi club. Vedremo. Un passo alla volta. Intanto Jonas si gode la realizzazione del sogno che aveva fin da quando era bambino: giocare la Coppa del Mondo col suo Ghana. Impresa tutt’altro che semplice per chi come lui proviene da una famiglia poverissima e da bambino ha perso anche il papà. Motivo per cui si è dovuto rimboccare le maniche fin da adolescente, abbinando il sogno del pallone al duro lavoro in cantiere come imbianchino nel sobborgo di Teshie. Col pennello, il rullo e la vernice Adjetey se la cava bene e dai 14 ai 16 anni si impegna duramente per sostenere economicamente la madre e la sorella.

La parabola di Adjetey

Il calcio però era nel suo destino e dopo gli inizi da portiere viene trasformato in stopper. Una mossa che segna la svolta nel percorso di Jonas, che in prossimità del compimento dei 19 anni svolta davvero. Siamo nella primavera del 2022, quando le sue doti vengono notate dagli osservatori del Basilea. Col passaggio in terra elvetica Adjetey esplode definitivamente, mettendosi in luce pure nel palcoscenico delle coppe europee dove il suo talento non passa affatto inosservato. Fisico da corazziere abbinato all’abilità nel giocare d’anticipo che lo rendono un cliente decisamente scomodo per le punte avversarie. Per la serie: meglio girare alla larga. E così nella scorsa finestra invernale di trattative la spunta il Wolfsburg nella corsa al difensore ghanese, che piaceva pure all’Ajax e ad altre società della Bundesliga. Chissà se a supportare l’abilità di Adjetey in marcatura non abbia contribuito pure la macumba lanciata nel fine settimana da uno stregone local nei confronti di Kane. Meglio pensare che Jonas abbia fatto tutto da solo e non gli siano serviti degli “aiutini” per stoppare e lasciare a boccia asciutta il goleador più prolifico al mondo. Da imbianchìno a muro invalicabile della Coppa del Mondo: la parabola di Adjetey potrebbe meritarsi presto una serie su Netflix.