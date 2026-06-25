Impresa Ecuador, è ai sedicesimi di finale dei Mondiali! Angulo e Plata rimontano la Germania

Anche il gruppo E esprime i suoi verdetti dopo la terza e ultima giornata della fase a gironi. Già sicura del pass per i sedicesimi e del primo posto, la Germania di Nagelsmann cade contro l'Ecuador che trova il pass per i sedicesimi entrando nel club delle migliori terze . La Tricolor di Beccacece compie l'impresa e chiude terza a quota 4 punti, aggiungendosi alla Bosnia nel tabellone e conquistando l'accesso al prossimo turno. Tra le 32 che continuano il sogno in Usa, Canada e Messico c'è anche la Costa d'Avorio che chiude seconda, a 6 punti come la Germania ma pagando il ko nello scontro diretto con i tedeschi, grazie al 2-0 che mette fine alla favola Curaçao. Per gli Elefanti è la prima volta nel tabellone della fase ad eliminazione diretta.

Rimonta Ecuador, Germania ko

Sblocca subito la Germania al 2' con Sané, ma tra le proteste sudamericane per un contatto tra Pavlovic e Vite all'altezza del viso che non viene giudicato falloso dalla direttrice di gara Penso. Gli uomini di Beccacece non ci stanno e all'8' pareggiano subito: Angulo calcia dal limite e infila alle spalle di Neuer. L'equilibrio dell'intervallo rischia di spezzarsi dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa con un calcio di rigore fischiato per un contatto su Havertz, il richiamo del Var per un fallo di Sané ad inizio azione revoca il penalty e salva l'Ecuador. Valencia all'ora di gioco impegna Neuer con un colpo dalla distanza, mentre al 72' Plata non riesce a trovare la porta dopo un pasticcio tra Tah e Neuer. L'Ecuador crea ancora con Rodriguez e guadagna il corner che porta al sorpasso: deviazione sul primo con Plata ad anticipare Neuer per il 2-1 al minuto 78. Resistono gli uomini di Beccacece e staccano il pass per la prossima fase.

Pepe trascina la Costa d'Avorio

Al primo affondo colpiscono gli Elefanti: Diomandé scippa il pallone alla difesa avversaria e serve Pepé che ad un passo dalla porta firma l'1-0 al minuto 7. Curacao non si scompone e accena anche una timida reazione, ma il dominio territoriale è della nazionale africana che chiude avanti la prima frazione, senza correre particolari pericoli. Ad inizio secondo tempo è Kessié ad andare vicino al raddoppio, la risposta dei caraibici è affidata a Floranus che accarezza la traversa con una botta dal limite, ma al 64' ci pensa ancora Pepe: sinistro perfetto dall'interno dell'area che vale la doppietta personale e il 2-0 ivoriano. Alza bandiera bianca la nazionale di Advocaat che non riesce a togliersi la soddisfazione di salutare una storica Coppa del Mondo con il gol della bandiera. Per gli uomini di Fae una prima storica qualificazione ad una fase ad eliminazione diretta di un Mondiale.