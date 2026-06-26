Mondiale pazzesco: 3ª giornata in corso, il tabellone dei sedicesimi live. Sfide clamorose in arrivo!

Mondiali, la situazione attuale

Al termine della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali negli Stati Uniti, e con l'inizio della terza giornata, il quadro dei sedicesimi inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Sono diciannove le nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale: Messico, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia, Svizzera, Canada, Brasile, Marocco, Bosnia, Sudafrica, Costa d'Avorio, Ecuador, Olanda, Giappone, Svezia e Australia. Ne mancano ancora 13 per completare lo schieramento delle nazionali che hanno conquistato la qualificazione al turno successivo. Sul fronte opposto, Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania, Panama, Qatar, Repubblica Ceca e Curacao hanno invece già salutato la competizione. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le 19 nazionali già certe della loro posizione nel turno successivo: