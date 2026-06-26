Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Da Sir Alex fino all’Africa: Queiroz resta architetto

Ha preso il Ghana prima del Mondiale, a 73 anni ha fermato l’Inghilterra: “Speriamo che il Var non si addormenti anche con la Croazia”
Massimo Franchi
1 min
queirozmondialeGhana
Da Sir Alex fino all’Africa: Queiroz resta architetto© EPA

Tra i 48 ct protagonisti della rassegna “iridata” nordamericana non ci sono soltanto Lionel Scaloni e Didier Deschamps ad aver vinto la Coppa del Mondo. Un loro collega anziano, 73 anni, ne ha conquistate addirittura due. Consecutive. Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz, allenatore lusitano del Ghana, ha centrato due titoli mondiali Under 20 alla guida del Portogallo. Nel 1989 a Riad, in Arabia Saudita, e nel 1991 in casa, a Lisbona. Fu lui a cost

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS