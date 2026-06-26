Da Sir Alex fino all’Africa: Queiroz resta architetto

Tra i 48 ct protagonisti della rassegna “iridata” nordamericana non ci sono soltanto Lionel Scaloni e Didier Deschamps ad aver vinto la Coppa del Mondo. Un loro collega anziano, 73 anni, ne ha conquistate addirittura due. Consecutive. Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz, allenatore lusitano del Ghana, ha centrato due titoli mondiali Under 20 alla guida del Portogallo. Nel 1989 a Riad, in Arabia Saudita, e nel 1991 in casa, a Lisbona. Fu lui a cost