Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Turchia di Yildiz saluta il Mondiale con una vittoria: 3-2 agli Usa già qualificati. Australia 2ª

I Sultani superano la selezione a stelle e strisce di Pochettino e raccolgono gli ultimi 3 punti disponibili nel girone D
2 min
Mondiali 2026TurchiaYildiz

Cala il sipario sul girone D. Gia certi della qualificazione ai sedicesimi, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino cadono contro la Turchia di Vincenzo Montella, che è invece scesa in campo da ultima in classifica e senza più nulla da chiedere al Mondiale. Kenan Yildiz e compagni rientrano però daL SoFi Stadium di Inglewood, California, con gli ultimi 3 punti disponibili. L'amaro esito della spedizione oltreoceano non è tuttavia costata la panchina al tecnico italiano, confermato alla guida dei Sultani anche per i prossimi impegni in Nations League e qualificazioni europee. 

Pari tra Australia e Paraguay

Termina con un pareggio a reti inviolate l'altra sfida di giornata tra Australia e Paraguay, con la selezione di Tony Popovic chiude il girone al secondo posto con 4 punti a pari merito con la nazionale di Gustavo Alfaro, ma con una differenza reti superiore. La Albirroja attende ora di conoscere gli altri risultati per sperare di unirsi alle migliori otto terze classificate. Questa dunque l'ordine di arrivo del girone D:

  • Stati Uniti - 6 pt, +4 dr
  • Australia - 4 pt, 0 dr
  • Paraguay, - 4 pt, -2 dr
  • Turchia, - 3 pt, -2 dr

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS