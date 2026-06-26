La Turchia di Yildiz saluta il Mondiale con una vittoria: 3-2 agli Usa già qualificati. Australia 2ª

Cala il sipario sul girone D. Gia certi della qualificazione ai sedicesimi, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino cadono contro la Turchia di Vincenzo Montella, che è invece scesa in campo da ultima in classifica e senza più nulla da chiedere al Mondiale. Kenan Yildiz e compagni rientrano però daL SoFi Stadium di Inglewood, California, con gli ultimi 3 punti disponibili. L'amaro esito della spedizione oltreoceano non è tuttavia costata la panchina al tecnico italiano, confermato alla guida dei Sultani anche per i prossimi impegni in Nations League e qualificazioni europee.
Pari tra Australia e Paraguay
Termina con un pareggio a reti inviolate l'altra sfida di giornata tra Australia e Paraguay, con la selezione di Tony Popovic chiude il girone al secondo posto con 4 punti a pari merito con la nazionale di Gustavo Alfaro, ma con una differenza reti superiore. La Albirroja attende ora di conoscere gli altri risultati per sperare di unirsi alle migliori otto terze classificate. Questa dunque l'ordine di arrivo del girone D:
- Stati Uniti - 6 pt, +4 dr
- Australia - 4 pt, 0 dr
- Paraguay, - 4 pt, -2 dr
- Turchia, - 3 pt, -2 dr