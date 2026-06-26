L' Olanda doma 3-1 la Tunisia e si prende il primo posto nel non scontato girone F ai Mondiali 2026 . Match subito in discesa a Kansas City, con gli Oranje che, tra l' autogol di Skhiri e il gol dell'ormai solito Brobbey , si trovano avanti 2-0 dopo sette minuti. Nel secondo tempo botta e risposta tra Mastouri (54') e Van Hecke (62') per un 3-1 che lancia l'Olanda a sette punti e in vetta al girone F. Il sorteggio però per Malen & co non è per nulla benevolo: ai sedicesimi di finale sarà super sfida con il Marocco (30 giugno, ore 3), reduce da una semifinale nel 2022 e in grado di impensierire ai gironi il Brasile di Ancelotti. Chiude un Mondiale disastroso la Tunisia, fanalino di coda con tre sconfitte in tre partite e un allenatore cambiato in corsa.

Olanda-Tunisia 3-1: la cronaca del match

Pronti, via e al primo squillo l'Olanda va subito avanti: cross rasoterra di Dumfries e la goffa deviazione di Skhiri regala al 2' l'1-0 alla squadra di Koeman. Gli Oranje premono e trovano il 2-0 al 7' con Brobbey, che anticipa tutti in area su schema su punizione dopo una torre di van Dijk. Insiste l'Olanda, ma Gravenberch e Malen non riescono a calare il tris per un primo tempo che si chiude 2-0. In apertura di seconda frazione la Tunisia dà segnali di risveglio e accorcia le distanze al 54' con Mastouri, che stacca più in alto di tutti su calcio d'angolo di Mejbri. Arriva immediata la risposta dell'Olanda: al 62', sempre da corner, Van Hecke batte Dahmen su angolo di Reijnders e riporta la formazione di Koeman a +2. Dopo il cooling break girandola di campi e l'Olanda amministra con esperienza il vantaggio, chiudendo in vetta al competitivo girone F.

Giappone e Svezia

Pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, che si qualificano entrambe ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In un girone F vinto dall'Olanda di Koeman, nipponici e scandinavi terminano rispettivamente al secondo e al terzo posto con cinque e quattro punti. Succede tutto nel secondo tempo ad Arlington, con il vantaggio della squadra di Moriyasu al 56' dopo una grande azione corale terminata da Maeda. Elanga riporta immediatamente sull'1-1 (62') la Svezia, che nel finale non riesce nel ribaltone. Giappone secondo e ai sedicesimi, ma ai sedicesimi ci va anche la selezione di Potter grazie alla classifica delle migliori terze. Non va bene con il sorteggio al Giappone, che sarà impegnato con il Brasile il 29 giugno alle 19.00. La Svezia affronterà una tra Germania, Usa, Svizzera, Messico e la vincente del girone I.

Elanga risponde a Maeda: 1-1 tra Giappone e Svezia

Squadre molto imprecise in avvio di match, con tante errori tecnici da una parte e dell'altra. Al quarto d'ora il Giappone alza il ritmo e si rende pericoloso al 20' con un colpo di testa sopra la traversa di Maeda. Sempre Maeda costringe al giallo Hien, che poi dovrà uscire al 37' per un problema muscolare. La Svezia prova a tenere il pallino del gioco nel finale di frazione, ma si va negli spogliatoi sullo 0-0. In apertura di ripresa il Giappone cerca con insistenza il gol del vantaggio e lo trova al 56': uno-due tra Doan e Ueda, il pallone viene scaricato in area a Maeda, che non sbaglia davanti a Widell e mette dentro l'1-0. Il vantaggio nipponico dura soli sei minuti: al 62' Elanga si mette in proprio e buca Suzuki con un grande sinistro a giro dai 20 metri. Dopo il pareggio il Giappone perde campo e la Svezia insiste per guadagnarsi il secondo posto nel girone. Gli scandinavi non trovano lo spunto nel finale e la selezione di Moriyasu si prende l'accesso diretto ai sedicesimi di finale, a cui accederà anche la Svezia grazie alla classifica delle migliori terze.