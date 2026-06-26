Norvegia-Francia: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Francia e Norvegia scendono in campo a Foxborough per contendersi gli ultimi 3 punti del girone I. I Bleus si presentano all'appuntamento senza il ct Didier Deschamps , costretto a lasciare gli Stati Uniti a causa della scomparsa della madre . Dall'altra parte del campo, i Leoni di Stale Solbakken - già reduci da una qualificazione dominata anche a discapito dell'Italia - continuano a tenere alta l'asticella con 6 punti a pari merito con i Galletti che tengono viva l'ambizione del primo posto. Ma in Massachusetts sarà anche Kylian Mbappé contro Erling Haaland , con i due attaccanti appaiati a quota 4 gol nella classifica marcatori.

Norvegia-Francia: la diretta

L'incontro tra le formazioni di Deschamps - sostituito in panchina da Guy Stephan - e Solbakken è in programma alle ore 21 di venerdì 26 giugno presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn.

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Norvegia-Francia: le probabili formazioni

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Møller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Nusa, Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

A disposizione: Selvik, Tangvik, Bjorkan, Ryerson, Heggem, Langas, Falchener, Berg, Thorsby, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Strand Larsen.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Stephan.

A disposizione: Samba, Risser, Koundé, Digne, Konaté, Lucas Hernandez, Saliba, Kanté, Rabiot, Zaïre–Emery, Barcola, Mateta, Cherki, Akliouche.

Arbitro: Oliver (Inghilterra); Assistenti: Burt–Mainwaring (Inghilterra); Quarto ufficiale: Ning–Fei (Cina); Var: Gillett (Inghilterra); Ass. Var: Van Driessche (Belgio)–Alshehri (Arabia Saudita).

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