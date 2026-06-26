Uruguay-Spagna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

GUADALAJARA (MESSICO) - Da una parte una squadra già qualificata ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dall'altra la grande delusione del torneo. Alle 2 di notte italiane, ai 1600 metri di Guadalajara, Uruguay e Spagna si affrontano nell'ultimo e decisivo match del Gruppo H. Dopo il clamoroso pareggio per 0-0 al debutto contro Capo Verde, le Furie Rosse hanno ritrovato la brillantezza che aveva portato gli addetti ai lavori a indicarle come una delle favorite per la vittoria finale e si sono ampiamente rifatte rifilando un roboante 4-0 all'Arabia Saudita. Nonostante abbia già in tasca il pass per il turno successivo, la selezione di Luis de la Fuente giocherà per vincere. Un bel problema per la Celeste, di certo tra le squadre che fin qui hanno maggiormente sorpreso in negativo. Non tanto per il gioco espresso ma per i risultati ottenuti: la formazione del Loco Bielsa, infatti, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 all'esordio contro l'Arabia Saudita, impattando poi sul 2-2 contro Capo Verde. Con una sconfitta Valverde e compagni sarebbero quasi certamente eliminati, un pareggio rimetterebbe tutto nelle mani dell'altra sfida del girone mentre con un successo l'Uruguay passerebbe ai sedicesimi riscattando un avvio claudicante e rilanciando le proprie ambizioni. Insomma, a Guadalajara sarà partita vera, intensa e decisiva, soprattutto per la Celeste.