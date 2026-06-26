Nuova Zelanda-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Ultima chiamata Mondiale per il Belgio, che reduce dai deludenti pareggi con Iran ed Egitto contende ora alla Nuova Zelanda 3 punti chiave per la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. Di contro, gli All White hanno raccolto 1 solo punto subendo il tris in rimonta dell'Egitto nell'ultima uscita. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia condividono inoltre stessa quota punti e stessa differenza reti con l'Iran, che in contemporanea affronterà Momo Salah e compagni a Seattle.