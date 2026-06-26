Nuova Zelanda-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Ultima chiamata Mondiale per il Belgio, che reduce dai deludenti pareggi con Iran ed Egitto contende ora alla Nuova Zelanda 3 punti chiave per la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. Di contro, gli All White hanno raccolto 1 solo punto subendo il tris in rimonta dell'Egitto nell'ultima uscita. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia condividono inoltre stessa quota punti e stessa differenza reti con l'Iran, che in contemporanea affronterà Momo Salah e compagni a Seattle.
Nuova Zelanda-Belgio: dove vederla
L'incontro tra Nuova Zelanda e Belgio è in programma alle ore 5 am italiane di sabato 27 giugno presso il Bc Place di Vancouver, Canada. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Nuova Zelanda-Belgio: le probabili formazioni
Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood. Ct: Bazeley.
A disposizione: Paulsen, Woud, De Vries, Bindon, Pijnaker, Elliot, Rufer, Old, Thomas, Bayliss, Barbarouses, Waine, Randall, Tommy Smith.
Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Garcia.
A disposizione: Lammens, Penders, Machele, Castagne, Witsel, Raskin, Lukebakio, Vanaken, Saelemakers, Seys, Moreira, Fernandez–Pardo, De Ketelaere.
Arbitro: Makhadmeh (Giordania); Assistenti: Al Kalaf–Al Roalle (Giordania); Quarto ufficiale: Ortega–Orue (Perù); Var: Soto (Venezuela); Ass. Var: Miranda (Messico).