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Nuova Zelanda-Belgio: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

I Diavoli di Garcia contendono agli All Whites di Bazeley l'ultima giornata del girone G
3 min
Nuova ZelandaBelgioMondiali 2026

Ultima chiamata Mondiale per il Belgio, che reduce dai deludenti pareggi con Iran ed Egitto contende ora alla Nuova Zelanda 3 punti chiave per la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. Di contro, gli All White hanno raccolto 1 solo punto subendo il tris in rimonta dell'Egitto nell'ultima uscita. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia condividono inoltre stessa quota punti e stessa differenza reti con l'Iran, che in contemporanea affronterà Momo Salah e compagni a Seattle. 

Nuova Zelanda-Belgio: dove vederla

L'incontro tra Nuova Zelanda e Belgio è in programma alle ore 5 am italiane di sabato 27 giugno presso il Bc Place di Vancouver, Canada. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Nuova Zelanda-Belgio sul nostro sito

Nuova Zelanda-Belgio: le probabili formazioni

Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood. Ct: Bazeley.

A disposizione: Paulsen, Woud, De Vries, Bindon, Pijnaker, Elliot, Rufer, Old, Thomas, Bayliss, Barbarouses, Waine, Randall, Tommy Smith.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Garcia.

A disposizione: Lammens, Penders, Machele, Castagne, Witsel, Raskin, Lukebakio, Vanaken, Saelemakers, Seys, Moreira, Fernandez–Pardo, De Ketelaere.

Arbitro: Makhadmeh (Giordania); Assistenti: Al Kalaf–Al Roalle (Giordania); Quarto ufficiale: Ortega–Orue (Perù); Var: Soto (Venezuela); Ass. Var: Miranda (Messico).

Scopri tutte le quote di Nuova Zelanda-Belgio.

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