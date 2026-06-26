Capo Verde-Arabia Saudita: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

HOUSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Tutto in novanta minuti. Alle 2 di notte italiane, Capo Verde e Arabia Saudita si giocano il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La selezione africana, alla prima, storica, partecipazione alla manifestazione iridata, è la grande rivelazione del torneo: ancora imbattuta, dopo aver fermato sullo 0-0 la Spagna ha pareggiato anche contro l'Uruguay (1-1). Alla selezione di Bubista, al secolo Pedro Leitão Brito, potrebbe dunque bastare anche un pareggio per festeggiare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli asiatici, invece, hanno bisogno dei tre punti: dopo l'1-1 al debutto contro la Celeste, infatti, è arrivato il netto ko contro le Furie Rosse (4-0). Nulla, però, è ancora deciso e saranno gli ultimi 90 minuti a decretare gli passerà oltre alla Spagna nel Gruppo H.
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Capo Verde-Arabia Saudita: diretta tv e streaming
Capo Verde-Arabia Saudita, gara valida per il terzo turno del Gruppo H, è in programma alle 2 di notte italiane a Houston e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Capo Verde-Arabia Saudita
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina; Ryan Mendes, Laros Duarte, Moteiro, Garry Rodrigues; Gilson Benchimol. Ct: Brito.
A disposizione: Rosa, Dos Santos, Stopira, Costa, J. Cabral, D. Duarte, Arcanjo, Pina Pires, Ravela, Y. Semedo, Livramento, Da Costa, W. Semedo.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Nawaf Al Aqidi; Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Altambakti, Moteb Al Harbi; Avu Al Shamat, Mohamed Kanno, Alkhaibar, Al Dawsari; Musab Al Juwayr, Ferad Al Brikan. Ct: Donis.
A disposizione: Alaqidi, Al Kassar, Saleh, Lajami, Al Hamddan, Bu Washl, Mandash, Al Johani, Majrashi, Thikri, Yahya, Al Ghannam, Kadish, Al Hejji, Al-Dosari.
ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni (Francia). IV UFFICIALE: Tom (Sudafrica). VAR: Di Bello (Italia). ASS. VAR: Delajod (Francia).