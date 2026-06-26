Capo Verde-Arabia Saudita: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

HOUSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Tutto in novanta minuti. Alle 2 di notte italiane, Capo Verde e Arabia Saudita si giocano il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La selezione africana, alla prima, storica, partecipazione alla manifestazione iridata, è la grande rivelazione del torneo: ancora imbattuta, dopo aver fermato sullo 0-0 la Spagna ha pareggiato anche contro l'Uruguay (1-1). Alla selezione di Bubista, al secolo Pedro Leitão Brito, potrebbe dunque bastare anche un pareggio per festeggiare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli asiatici, invece, hanno bisogno dei tre punti: dopo l'1-1 al debutto contro la Celeste, infatti, è arrivato il netto ko contro le Furie Rosse (4-0). Nulla, però, è ancora deciso e saranno gli ultimi 90 minuti a decretare gli passerà oltre alla Spagna nel Gruppo H.