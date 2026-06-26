Senegal-Iraq: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Un girone già deciso ma con ancora 3 punti in palio per sperare di unirsi alle otto migliori terze classificate. Così Senegal e Iraq si presentano all'ultimo appuntamento del gruppo I, che vede Francia e Norvegia già qualificate ai sedicesimi e impegnate nello scontro diretto per il primo posto. Le formazioni di Pepe Thiaw e Graham Arnold sono infatti uscite sconfitte da entrambi i confronti con le selezioni di Didier Deschamps e Stale Solbakken.