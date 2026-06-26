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Senegal-Iraq: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

I Leoni di Thiaw contendono alla selezione di Arnold l'ultima giornata del girone I che mette in palio il terzo posto
2 min
IraqSenegalMondiali 2026

Un girone già deciso ma con ancora 3 punti in palio per sperare di unirsi alle otto migliori terze classificate. Così Senegal e Iraq si presentano all'ultimo appuntamento del gruppo I, che vede Francia e Norvegia già qualificate ai sedicesimi e impegnate nello scontro diretto per il primo posto. Le formazioni di Pepe Thiaw e Graham Arnold sono infatti uscite sconfitte da entrambi i confronti con le selezioni di Didier Deschamps e Stale Solbakken.

Senegal-Iraq: la diretta

L'incontro tra Senegal e Iraq è in programma alle ore 21 italiane di venerdì 21 giugno presso il Bmo Field di Toronto, Canada. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Senegal-Iraq sul nostro sito.

Senegal-Iraq: le probabili formazioni

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Gueye; Sarr, Camara, Mané; Jackson. Ct: Thiaw.

A disposizione: Diouf, Sarr, Seck, Jakobs, Mendy, Diouf, Ciss, Ndiaye, Sarr, Diarra, Ndiaye, Diao, Dieng, Ndiaye, Mbaye.

IRAQ (4-3-3): Basil; Ali, Sulaka, Hashim, Doski; Iqbal, Al Ammari, Amyn; Qasem, Al Hamadi, Bayesh. Ct: Arnold.

A disposizione: Talib, Hassan, Tahseen, Younus, Maknazi, Saadoon, Putros, Yakob, Sher, Farji, Ismael, Ali, Yousif, Jasim, Hussein.

Arbitro: Taylor (Inghilterra); Assistenti: Beswick–Nunn (Inghilterra); Quarto ufficiale: Alturais (Arabia Saudita); Var: Bebek (Croazia); Ass. Var: San (Svizzera).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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