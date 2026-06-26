Egitto-Iran: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Per scoprire chi accederà ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 nel Gruppo G toccherà attendere gli ultimi 90 minuti. Al Lumen Field di Seattle, alle 5 del mattino italiane, scendono in campo Egitto e Iran. Salah e compagni sono quelli messi meglio in virtù dei quattro punti già messi in cascina, frutto del pareggio per 1-1 al debutto contro il Belgio e del 3-1 rifilato poi alla Nuova Zelanda. A inseguire c'è proprio l'Iran che, però, di punti ne ha due visti i pari contro Nuova Zelanda (2-2) e Belgio (0-0).