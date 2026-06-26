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Egitto-Iran: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Salah e compagni guidano il Gruppo G a quota quattro, inseguiti proprio dagli avversari odierni. Tutto, però, si decide negli ultimi 90 minuti
3 min
EgittoIranMondiali 2026
Egitto-Iran: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Per scoprire chi accederà ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 nel Gruppo G toccherà attendere gli ultimi 90 minuti. Al Lumen Field di Seattle, alle 5 del mattino italiane, scendono in campo Egitto e Iran. Salah e compagni sono quelli messi meglio in virtù dei quattro punti già messi in cascina, frutto del pareggio per 1-1 al debutto contro il Belgio e del 3-1 rifilato poi alla Nuova Zelanda. A inseguire c'è proprio l'Iran che, però, di punti ne ha due visti i pari contro Nuova Zelanda (2-2) e Belgio (0-0). 

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Egitto-Iran: diretta tv e streaming

Egitto-Iran, gara valida per il terzo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026, è in programma alle 5 del mattino italiane al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabiili formazioni di Egitto-Iran

EGITTO (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy, Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Lashin; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omas Marmoush. Ct: Hassan.

A disposizione: El Shenawy, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Hafez, Soliman, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo, M. Alaa.

IRAN (4-4-2): Beiranvand; R. Rezaeian, S. Khalilzadeh, A. Nemato, Mohammadi; M. Mohebbi, A. Jahanbakhsh, S. Ezatolahi, A. Yousefi; S. Monghanloo, M. Taremi. Ct: Ghalenoei.

A disposizione: Hardani, Hajisafi, Alipour, Niazmand, Kanani, Torabi, Hosseini, Dargahi, Iri, Razaghinia, Ghorbani, Ghoddos, Hosseinzadeh, Ghayedi,

ARBITRO: Marciniak (Polonia). ASSISTENTI: Listkiewicz-Kupsik (Polonia). IV UFFICIALE: Araki (Giappone). VAR: Kwiatkowski (Polonia). ASS. VAR: Soto (Venezuela). 

Egitto-Iran: scopri tutte le quote

 

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