McKennie, Pulisic e il ritorno impossibile dopo una pizza: spunta l’idea di un acquisto folle

La giornata libera della nazionale statunitense si è trasformata in un episodio decisamente insolito per Pulisic, McKennie e Zendejas . I tre avevano deciso di concedersi una pizza lontano dal ritiro, ma un imprevisto ha complicato il loro ritorno. A causa del traffico completamente paralizzato, hanno dovuto trovare una soluzione alternativa per rientrare in hotel, dando vita a una vicenda tanto curiosa quanto inaspettata.

Una semplice uscita si trasforma in un problema

Domenica, approfittando del giorno di riposo, Pulisic, McKennie e Zendejas hanno lasciato l'hotel della squadra a Laguna Niguel per trascorrere qualche ora in città. Dopo la cena, però, il rientro si è rivelato molto più complicato del previsto. I tentativi di prenotare un'auto tramite un servizio di ridesharing sono andati a vuoto perché un grave incidente aveva bloccato una corsia della Pacific Coast Highway. La viabilità era completamente congestionata e nessun conducente riusciva a raggiungerli. Camminare fino all'albergo, distante diversi chilometri, non era un'opzione praticabile, anche a causa delle alte temperature e delle condizioni fisiche non perfette di Pulisic.

L'idea di acquistare un golf cart

Mentre cercavano una soluzione, i tre calciatori hanno notato il punto vendita SC Carts, specializzato in golf cart omologati per la circolazione stradale. In un primo momento hanno chiesto se fosse possibile noleggiarne uno per qualche ora o per il resto della permanenza, ma il negozio non offriva questo servizio. Per qualche minuto hanno persino preso in considerazione l'idea di acquistarne uno, dal valore di circa 9.000 dollari. I giocatori hanno discusso su come dividere la spesa e persino sull'eventuale destinazione del mezzo una volta terminato il torneo. Tra le ipotesi era emersa anche quella di spedirlo a casa di Pulisic in Florida, prima di abbandonare definitivamente il progetto.

Il passaggio che risolve tutto

La situazione si è risolta grazie all'intervento del proprietario di SC Carts, che proprio in quel momento doveva effettuare una consegna nella stessa direzione dell'hotel della nazionale. L'uomo ha così deciso di offrire un passaggio ai tre calciatori, evitando loro ulteriori disagi. Prima della partenza non sono mancati alcuni momenti di confusione, con diversi tifosi che li avevano riconosciuti e si erano avvicinati. Superato anche questo inconveniente, Pulisic, McKennie e Zendejas sono saliti sul golf cart e hanno raggiunto senza problemi il ritiro della squadra. Un episodio singolare che ha trasformato una normale serata libera in una storia destinata a far sorridere tifosi e appassionati.

McKennie racconta l'aneddoto USA

Lo stesso centrocampista della Juventus e della nazionale americana ha raccontato l'esperienza alla ESPN: "Con il polpaccio di Christian non volevamo assolutamente camminare. Ero l'unico con le infradito e la distanza era abbastanza lunga da percorrere. Quindi abbiamo pensato che forse avremmo potuto trovare una soluzione con una golf cart". Alla fine il tutto si è risolto per il meglio proprio grazie al proprietario della SC Cart e i tre hanno fatto rientro nel ritiro degli Stati Uniti.

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