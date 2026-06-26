La Francia cala il poker e annienta la Norvegia: Dembele si porta il pallone a casa, chiude Doue

La Francia cala il poker alla Norvegia , priva di Haaland relegato in panchina, grazie alla tripletta di Dembele e chiude a punteggio pieno il Gruppo I. La gara si sblocca già al minuto 7 con Dembele che riceve da Mbappè e, di destro, incrocia fulminando Selvik. Ma il Pallone d'oro non si ferma e al 20' firma la sua doppietta personale con un preciso sinistro a giro. La Norvegia non molla e rientra subito in gara: al 21' è Aasgaard ad accorciare le distanze spiazzando Maignan dal limite dell'area; al minuto 32 arriva la tripletta di Dembele, azione fotocopia del gol del raddoppio. In apertura di ripresa al 50' Larsen ha la palla del 2-3 ma dal dischetto si lascia ipnotizzare da un ottimo Maignan. I Blues chiudono i giochi in pieno recupero grazie al poker firmato da Doue che di testa mette dentro un cross di Barcola.

Norvegia-Francia 1-4, la cronaca

La prima accelerazione di Mbappè si vede dopo appena trenta secondi, quando entra in area e scaglia una bordata di destro che si stampa sulla traversa. Al 4' è Konè a provarci con un destro dal limite che viene salvato in tuffo da Selvik. Il gol è nell'aria e arriva già al 7'. Mbappè taglia il campo per Dembele, il quale dalla destra entra in area, ubriaca il diretto marcatore e infila Selvik con un destro a mezza altezza che vale l'1-0. Al 14' è Strand Larsen ad avere sul destro la palla del pareggio ma spara alto da ottima posizione. Tre minuti dopo è ancora Selvik a sbarrare la strada a Mbappè. Il fuoriclasse del Real Madrid è decisivo al 20' quando mette a referto un nuovo assist vincente per il solito Dembele, il quale si accentra sul mancino e fulmina dal limite Selvik per il 2-0. Gli scandinavi non ci stanno e un minuto dopo accorciano immediatamente le distanze grazie ad Aasgaard, che riceve palla in area, spiazza Upamecano con una finta e trafigge Maignan con il destro. I Bleus reagiscono e al 32' calano il tris uno scatenato Dembele, che batte ancora Selvik con un sinistro a giro siglando la tripletta personale. Un primo tempo dalle mille emozioni si chiude sul 3-1. Gli uomini di Solbakken ripartono bene e al 3' si procurano un rigore con Bobb, atterrato in area da Theo Hernandez. Dal dischetto si presenta Strand Larsen, che si fa però ipnotizzare da Maignan. All'11 è Mbappè a sfiorare il poker con un destro a giro dal limite che esce a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. I vicecampioni del mondo in carica si fanno trovare scoperti al 27', ma Maignan è decisivo nel chiudere lo specchio a Bobb in uscita. In pieno recupero arriva il 4-1 finale, grazie a un'incornata vincente di Douè su cross dalla sinistra di Barcola. Ai sedicesimi di finale, la Francia incontrerà quasi certamente la Svezia mentre la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio.