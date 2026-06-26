Francia, la FIFA nega il lutto al braccio per la scomparsa della mamma di Deschamps: cosa è successo

La Fifa avrebbe respinto la richiesta della Federazione calcistica francese di far indossare ai Bleus il lutto al braccio nel match contro la Norvegia, dopo la morte della madre di Didier Deschamps. Lo riporta L'Equipe. Il Ct è tornato in Francia per prendere parte ai funerali. La guida tecnica è stata lasciata a Guy Stephan, suo assistente da 14 anni. L'organo di governo del calcio internazionale ha disposto un minuto di silenzio per commemorare le vittime del devastante terremoto che ha causato oltre 900 vittime in Venezuela.