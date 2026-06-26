Il Senegal conclude in bellezza la fase a gironi del Gruppo I. Dopo le sconfitte contro Francia e Norvegia nei primi due incontri, arriva il primo successo ai Mondiali contro l'Iraq, con un netto 5-0. Ad aprire le marcature per la nazionale allenata da Pape Thiaw ci ha pensato il giovane Diarra, il quale al 4' di gioco ha sbloccato la gara consentendo poi al Senegal di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nei secondi 45' la nazionale senegalese ha dilagato in lungo e in largo, con l'attaccante del Crystal Palace Sarr che ha firmato il gol del raddoppio al 56'. Sale in cattedra poi Pape Gueye, centrocampista in forza al Villarreal che sigla la doppietta personale in poco più di 10'. A mettere il sigillo al match ci ha pensato Ndiaye all'82'.