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Flop Uruguay, papera Muslera e Bielsa fuori dai Mondiali. Favola Capo Verde!

La Celeste chiude a quota due e torna a casa. Impresa della selezione africana alla prima, storica, partecipazione. Avanti anche Belgio ed Egitto, con l'Iran che spera di qualificarsi tra le migliori terze
4 min
UruguayCapo VerdeMondiali 2026
Flop Uruguay, papera Muslera e Bielsa fuori dai Mondiali. Favola Capo Verde! © EPA

La Spagna piega 1-0 l'Uruguay e si prende il primo posto del girone H ai Mondiali 2026. Match poco spettacolare e con tanta tensione a Guadalajara, con le Furie Rosse che approfittano di uno sciagurato Muslera per terminare in vetta al raggruppamento. Il match winner è Baena (42'), che sblocca l'incontro sfruttando una papera dell'ex portiere di Lazio e Galatasaray, poi sostituito all'intervallo da Bielsa. I ragazzi di Luis de la Fuente accedono ai sedicesimi e affronteranno (2 luglio, ore 21) una tra Austria e Algeria. Va clamorosamente a casa la Celeste, terza nel girone con due punti, in favore del Capo Verde, che centra una storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. 

Capo Verde nella storia: ai sedicesimi sfiderà l'Argentina

All'esordio ai Mondiali, la squadra africana strappa il pass per i sedicesimi di finale. La formazione di Leitao Brito pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita nell'ultima giornata del girone H e termina al secondo posto nel raggruppamento senza vincere una partita. Tre pareggi per Capo Verde, 0-0 con la Spagna, 2-2 con l'Uruguay e 0-0 con l'Arabia, che chiude a tre punti e precede sia la selezione di Bielsa che quella di Donis, rispettivamente terza e quarta con due punti. Capo Verde avanza, dunque, ai sedicesimi, dove si regala la sfida all'Argentina di Leo Messi (4 luglio, ore 00.00), già certa di terminare prima nel girone J.

Belgio ed Egitto ai sedicesimi, l'Iran spera

Il Belgio, invece, si qualifica ai sedicesimi come prima classificata del gruppo G. La squadra di Rudi Garcia batte 5-1 la Nuova Zelanda e aggancia l'Egitto (1-1 con l'Iran), ma in virtù della miglior differenza reti conquista la prima posizione. Apre le marcature Trossard, che raddoppia a inizio ripresa; poi il gol di De Bruyne per il 3-0 e quello di Just che accorcia le distanze, ma Lukaku entra e firma il poker, prima della rete finale di Saelemaekers. Come detto, avanzano anche Salah e compagni, che fermano sull'1-1 l'Iran al termine di un finale con un legno e una rete annullata dal Var. Gli asiatici ora devono sperare di rientrare tra le migliori terze classificate. I gol, entrambi segnati nel primo quarto d'ora, portano la firma di Saber e Rezaeian.

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