Croazia-Ghana: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Al Philadelphia Stadium, alle 23 ora italiana, la Croazia di Zlatko Dalic affronta il Ghana di Carlos Queiroz in quella che si preannuncia come una delle sfide più equilibrate e decisive di questa fase a gironi dei Mondiali 2026. I croati, reduci da un percorso altalenante nel girone, cercano i punti necessari per staccare il pass per i sedicesimi. La Croazia è terza in classifica con 3 punti mentre il Ghana, momentaneamente secondo a quota 4, è già certo della qualificazione alla fase ad eliminazone diretta.
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Croazia-Ghana: diretta tv e streaming
Croazia-Ghana, gara valida per i Mondiali 2026, è in programma alle 23 ora italiana al Philadelphia Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Croazia-Ghana
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Marco Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. Ct: Dalic. A disposizione: Kotarski, Pandur, Caleta-Car, Vuskovic, Erlic, Jakic, Kramaric, L. Sucic, P. Sucic, Mario Pasalic, Moro, Vlasic, Fruk, Matanovic, Budimir. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
GHANA (4-3-3): Asare; Adjetey, Opoku, Mensah, Sibo; Yirenkyi, Sulemana, Senaya; Ayew, Williams, Semenyo. Ct: Queiroz. A disposizione: Ati-Zigi, Anang, Baba, Oppong, Mumin, Luckassen, Baah, Owusu, Nuamah, Boakye, Thomas-Asante, Adu, Fatawu. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
ARBITRO: Campbell-Kirk (Canada). ASSISTENTI: Barwegen-Arfa (Canada). IV UFFICIALE: Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). VAR: Pacheco (Messico).