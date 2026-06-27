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Colombia-Portogallo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Le due nazionali si sfidano nel terzo turno del girone K per il primo posto nella classifica del gruppo
3 min
MondialiPortogalloColombia

Parola d'ordine: niente calcoli. Il Portogallo affronterà la Colombia per vincere e chiudere al primo posto il girone, senza guardare un tabellone che potrebbe portare nei quarti allo scontro con l'Argentina. "Nel 2018 col Belgio abbiamo vinto il gruppo e poi nei quarti abbiamo affrontato e battuto il Brasile - ha ricordato alla vigilia della sfida di Miami il ct dei lusitani, Roberto Martinez - Non ho avuto tempo di vedere altre partite, solo quelle dei nostri rivali. Spero che l'Argentina continui a fare un grande Mondiale ma il nostro focus deve essere quello di vincere ogni partita con il miglior ambiente possibile nello spogliatoio. Devi battere tutti, il percorso non importa. E' un Mondiale complesso e la cosa più importante è che il Portogallo riesca a esprimere il proprio meglio". E contro i Cafeteros ce ne sarà bisogno.

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Colombia-Portogallo: diretta tv e streaming

La partita tra Colombia e Portogallo, valida per i Mondiali 2026, è in programma all'1.30 ora italiana al Miami Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Colombia-Portogallo

COLOMBIA (4-3-3): Cristiano Vargas; D. Sanchez, Lucumi, D. Muñoz, Mojica; G. Puerta, Lerma, Jhon Arias; L. Suarez, J. Rodriguez, L. Diaz. Ct: Lorenzo. A disposizione: Ospina, Montero, Castaño, Carrascal, Cordoba, S. Arias, Mina, Rios, Portilla, Ditta, Hernandez, Quintero, Campaz, Machado, Gomez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mojica, Lucumi, Lerma.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Martinez. A disposizione: Sa, Rui Silva, Semedo, Araujo, Dalot, Renato Veiga, Samu Costa, Nunes, Trincao, Leao, Conceicao, Guedes, Silva. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Silva, Semedo, Araujo, Veiga.

ARBITRO: Faghani (Australia). ASSISTENTI: Lakrindi-Lindsay (Australia). IV UFFICIALE: Martinez (Honduras). VAR: Brisard (Francia). ASS. VAR: Mastrangelo (Argentina).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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