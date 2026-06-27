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Panama-Inghilterra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La selezione di Tuchel, già qualificata ai sedicesimi, va a caccia di certezze e del primo posto nel Gruppo L
4 min
panamaInghilterraMondiali 2026
Panama-Inghilterra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

PHILADELPHIA (STATI UITI D'AMERICA) - È un'Inghilterra dal doppio volto quella vista nei primi due match dei Mondiali 2026: se all'esordio la selezione dei Tre Leoni ha convinto tutti battendo 4-2 la Croazia, lo 0-0 contro il Ghana ha aperto diversi interrogativi. Per tali ragioni, dunque, la sfida contro Panama che chiude il Gruppo L, in programma alle 23 italiane al Philadelphia Stadium, rappresenta una sorta di prova del nove che dirà tanto sulle reali ambizioni della formazione di Tuchel di lottare per la vittoria finale del torneo. Concedersi il bis dopo il successo in casa del 1966 è quasi diventata un'ossassione, ma la risposta dovrà arrivare sul campo. Già ai sedicesimi, Kane e compagni vogliono chiudere al primo posto: per riuscirci devono vincere e confermare la migliore differenza reti sul Ghana, attualmente secondo a pari punti (4) e già sicuro del pass per la fase a eliminazione diretta. Niente da fare, invece, per Panama che ha rimediato un doppio ko per 1-0 prima contro gli africani e poi contro la Croazia. 

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Panama-Inghilterra: diretta tv e streaming

Panama-Inghilterra, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo L dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 23 italiane al Philadelphia Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Panama-Inghilterra

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Ramos, Cordoba, Andrade, Blackman; Barcenas, Harvey, Martinez, J. Rodriguez; Fajardo. Ct: Christiansen. 

A disposizione: Mejia, Samudio, Davis, Diaz, Escobar, Farina, Godoy, Gutierrez, Londono, Miller, Quintero, T. Rodriguez, Waterman, Yanis. 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Mainoo; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel. 

A disposizione: D. Henderson, Trafford, Burn, Chalobah, Eze, Gordon, J. Henderson, James, Konsa, Madueke, Quansah, Rice, Rogers, Toney, Watkins. 

ARBITRO: Al Jassim (Qatar). ASSISTENTI: Al-Marri-Almaqaleh (Qatar). IV UFFICIALE: Schaerer (Svizzera). VAR: Khamis Al Marri (Qatar). ASS. VAR: San (Svizzera).

Panama-Inghilterra: scopri tutte le quote

 

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