Congo-Uzbekistan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

All'Atlanta Stadium, all'1.30 della notte italiana, il Congo di Desabre affronta l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana siede in panchina per i centroasiatici, chiamati a una prova di carattere. Dall'altra parte, il Congo di Bakambu e Wissa prova a fare l'impresa e strappare punti pesanti per la corsa alla qualificazione. Il Congo è terzo nella classifica del girone con un punto dopo il pareggio all'esordio e la sconfitta nel secondo turno mentre l'Uzbekistan è ultimo in graduatoria con 0 punti dopo due ko di fila.
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Congo-Uzbekistan: diretta tv e streaming
La sfida tra Congo e Uzbekistan, partita valida per i Mondiali 2026, è in programma all'1.30 ora italiana all'Atlanta Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Le probabili formazioni di Congo-Uzbekistan
CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Masuaku, Mbemba, Kapuadi; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bakambu, Wissa. Ct: Desabre. A disposizione: Faylu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Bongonda, Tshibola, Pickel, Kayembe, Cipenga, Kakuta, Meschak, Mayele, Banza, Mbuku. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mbemba, Pickel.
UZBEKISTAN (3-4-3): Yusupov; Ashurmatov, Abdulaev, Khusanov; Nasrullaev, Shukurov, Hamrobekov, Karimov; Fayzullayev, Shomurodov, G'aniev. Ct: Cannavaro. A disposizione: Nematov, Ergashev, Alijonov, Sayfiev, Iskanderov, Eshmodorov, Khamdurov, Amonov, Sergeev, Esanov, Ulmasaliyev, Uruzov, Masharipov, Urunov, Mozgovoy. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Khusanov, Hamrobekov.
ARBITRO: Zwayer (Germania). ASSISTENTI: Kempter-Dietz (Germania). IV UFFICIALE: Hernandez (Spagna). VAR: Dankert (Germania). ASS. VAR: Higler (Olanda).