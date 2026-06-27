Congo-Uzbekistan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

All'Atlanta Stadium, all'1.30 della notte italiana, il Congo di Desabre affronta l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana siede in panchina per i centroasiatici, chiamati a una prova di carattere. Dall'altra parte, il Congo di Bakambu e Wissa prova a fare l'impresa e strappare punti pesanti per la corsa alla qualificazione. Il Congo è terzo nella classifica del girone con un punto dopo il pareggio all'esordio e la sconfitta nel secondo turno mentre l'Uzbekistan è ultimo in graduatoria con 0 punti dopo due ko di fila.