Giordania-Argentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ARLINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Già certa della qualificazione ai sedicesimi come prima del Gruppo J, alle 4 di notte italiane l'Argentina chiude la fase a gironi affrontando la Giordania già eliminata e a quota 0. Scaloni, dunque, può permettersi di far rifiatare i suoi ragazzi e dare spazio a chi fin qui ha giocato meno. Le reti di Leo Messi, capocannoniere del torneo con cinque gol, hanno permesso ai campioni in carica di battere prima l'Algeria (3-0) e poi l'Austria (2-0), avversari contro cui la selezione asiatica ha invece perso rispettivamente per 2-1 e 3-1. Nel prossimo turno l'Albiceleste se la vedrà contro Capo Verde, rivelazione del torneo in grado con tre pareggi di conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta piazzandosi alle spalle della Spagna ed estromettendo dalla competizione l'Uruguay di Marcelo Bielsa.