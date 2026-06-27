Giordania-Argentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ARLINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Già certa della qualificazione ai sedicesimi come prima del Gruppo J, alle 4 di notte italiane l'Argentina chiude la fase a gironi affrontando la Giordania già eliminata e a quota 0. Scaloni, dunque, può permettersi di far rifiatare i suoi ragazzi e dare spazio a chi fin qui ha giocato meno. Le reti di Leo Messi, capocannoniere del torneo con cinque gol, hanno permesso ai campioni in carica di battere prima l'Algeria (3-0) e poi l'Austria (2-0), avversari contro cui la selezione asiatica ha invece perso rispettivamente per 2-1 e 3-1. Nel prossimo turno l'Albiceleste se la vedrà contro Capo Verde, rivelazione del torneo in grado con tre pareggi di conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta piazzandosi alle spalle della Spagna ed estromettendo dalla competizione l'Uruguay di Marcelo Bielsa.
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Giordania-Argentina: diretta tv e streaming
Giordania-Argentina, gara valida per il terzo turno del Gruppo J dei Mondiali 2026, è in programma alle 4 di notte italiane all'AT&T Stadium di Arlington e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Giordania-Argentina
GIORDANIA (3-4-2-1): Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab; Ahsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Abu Tha; Ali Olwan, Al Mardi; Mousa Al Tamari. Ct: Sellami.
A disposizione: Bani Attiah, A. Al Fakhouri, Abualnadi, Abu Ghoush, Abu Hasheesh, Al Daoud, O. Al Fakhouri, Al Rosan, Ayes, Azaizeh, Badawi, Jamous, Obaid, Saadeh, Sharah.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Nico Paz, J. Alvarez. Ct: Scaloni.
A disposizione: Musso, Rulli, Molina, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Messi, Lautaro Martinez, Barco, Nico Gonzalez, José Manuel Lopez.
ARBITRO: Kovacs (Romania). ASSISTENTI: Marica-Tunvogi (Romania). IV UFFICIALE: Beida (Mauritania). VAR: Santos (Angola). ASS. VAR: San (Svizzera)-Di Bello (Italia).