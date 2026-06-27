Algeria-Austria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (STATI UNITI D'AMERICA) - Con l'Argentina già certa del primo posto nel Gruppo J e la Giordania eliminata, sono Algeria e Austria, avversarie alle 4 di notte italiane a Kansas City, a giocarsi l'altro pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In realtà, però, con un pareggio che non sia 0-0, entrambe avrebbero una buona certezza di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta: salirebbero a 4 punti, con la nazionale di Rangnick 2ª in virtù di una miglior differenza reti (0 contro -2) e i nordafricani dunque terzi, ma con la sicurezza di riuscire a stare dentro nel novero delle migliori.