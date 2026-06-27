Algeria-Austria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (STATI UNITI D'AMERICA) - Con l'Argentina già certa del primo posto nel Gruppo J e la Giordania eliminata, sono Algeria e Austria, avversarie alle 4 di notte italiane a Kansas City, a giocarsi l'altro pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In realtà, però, con un pareggio che non sia 0-0, entrambe avrebbero una buona certezza di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta: salirebbero a 4 punti, con la nazionale di Rangnick 2ª in virtù di una miglior differenza reti (0 contro -2) e i nordafricani dunque terzi, ma con la sicurezza di riuscire a stare dentro nel novero delle migliori.
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Algeria-Austria: diretta tv e streaming
Algeria-Austria, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo J dei Mondiali 2026, è in programma alle 4 di notte italiane al Kansas City Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Algeria-Austria
ALGERIA (4-2-3-1): Mandrea; Mandi, Bensebaini, Atal, Aït-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Chaïbi; Gouiri. Ct: Petkovic.
A disposizione: Mastil, Benbot, Tougai, Hadjem, Aouat, Belaïd, Chegri, Zerrouki, Titraoui, Aouar, Ghezzlini, Hadj Moussa, Boublia, Benrahou.
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Lainer, Alaba, Danso, Posch; Seiwald, Laimer; Schmid, Wimmer, Sabitzer; Gregoritsch. Ct: Rangnick.
A disposizione: Wiegele, Pentz, Lienhart, Affengruber, Svoboda, Friedl, Mwene, Grillitsch, Wimmer, Schöpf, Kainz, Ljubicic, Prass, Lawal.
ARBITRO: Tantashev (Uzbekistan). ASSISTENTI: Tsapenko-Geynullin (Uzbekistan). IV UFFICIALE: Garcia (Messico). VAR: Gonzalez (Uruguay). ASS. VAR: Evans (Australia)–Villarreal (Stati Uniti).
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