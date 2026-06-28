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Bellingham-Kane show, l'Inghilterra regola il Panama. Sucic e Vlasic qualificano la Croazia

Nel gruppo gli inglesi di Tuchel chiudono in testa a 7 punti: secondi Modric e compagni, passa anche il Ghana come migliore terza
2 min

L'Inghilterra batte Panama per 2-0 e chiude al comando il gruppo L grazie alle firme di Bellingham e Kane. La nazionale di Tuchel sblocca una gara molto complicata solo nella ripresa al minuto 62 grazie a Bellingham che mette dentro da azione di angolo. Passano solo cinque minuti ed Harry Kane trova il gol del raddoppio di testa su cross di Bellingham. Con questa vittoria, la nazionale dei tre leoni affronterà ai sedicesimi di finale la Repubblica Democratica del Congo.

Croaziaok, decidono Sucic e Vlasic

La Croazia vince nel finale contro Ghana per 2-1 e si qualifica come seconda nel gruppo L. Il risultato si sblocca nel primo tempo al minuto 31 grazie a Sucic che, servito da Kovacic, calcia di destro da fuori area trovando l'angolino basso. Nella ripresa al minuto 73 arriva il pari del Ghana su calcio di punizione: Nuamah mette in mezzo e Luckassen trova la zampata vincente. All'83' la Croazia torna di nuovo avanti: cross di Modric da angolo e Vlasic di testa beffa Asare. La nazionale africana, con questa sconfitta, chiude a quota 4 punti e passa come migliore terza: ai sedicesimi di finale se la vedrà contro la Colombia.

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