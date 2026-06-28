Messi infinito: nuovo record nel tris dell'Argentina. Algeria e Austria ai sedicesimi

L'Argentina vince, Leo Messi segna. Questa la regola inderogabile che ha deciso la classifica finale del girone J, che ha visto i campioni in carica chiudere a punteggio pieno grazie al successo sulla Giordania deciso dalle reti di Giovanni Lo Celso (19'), Lautaro Martinez (31', rig.) e del suo capitano. Subentrato nel secondo tempo al nerazzurro, Messi è andato a segno per la settima partita consecutiva di un Mondiale, depositando il nuovo record su calcio punizione all'80' minuto: 3-1 il finale all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. Gara infinita invece tra Algeria e Austria, con le due selezioni che all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, hanno trovato il gol nei minuti di recupero per il 3-3 finale che ha aperto a entrambe le porte dei sedicesimi di finale: gli uomini di Vladimir Petkovic avanzano tra le migliori otto terze classificate.