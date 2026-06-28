Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi infinito: nuovo record nel tris dell'Argentina. Algeria e Austria ai sedicesimi

Il capitano dell'Albiceleste si consegna ancora una volta alla storia con il sigillo finale che chiude la fase a gironi
2 min
Mondiali 2026argentinaMessi

L'Argentina vince, Leo Messi segna. Questa la regola inderogabile che ha deciso la classifica finale del girone J, che ha visto i campioni in carica chiudere a punteggio pieno grazie al successo sulla Giordania deciso dalle reti di Giovanni Lo Celso (19'), Lautaro Martinez (31', rig.) e del suo capitano. Subentrato nel secondo tempo al nerazzurro, Messi è andato a segno per la settima partita consecutiva di un Mondiale, depositando il nuovo record su calcio punizione all'80' minuto: 3-1 il finale all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. Gara infinita invece tra Algeria e Austria, con le due selezioni che all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, hanno trovato il gol nei minuti di recupero per il 3-3 finale che ha aperto a entrambe le porte dei sedicesimi di finale: gli uomini di Vladimir Petkovic avanzano tra le migliori otto terze classificate. 

Mondiali 2026: il tabellone dei sedicesimi

  • Germania-Paraguay / Francia-Svezia
  • Sudafrica-Canada / Olanda-Marocco
  • Portogallo-Croazia / Spagna-Austria
  • Stati Uniti-Bosnia / Belgio-Senegal
  • Brasile-Giappone / Costa d'Avorio-Norvegia
  • Messico-Ecuador / Inghilterra-RD del Congo
  • Argentina-Capo Verde / Australia-Egitto
  • Svizzera-Algeria / Colombia-Ghana

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS