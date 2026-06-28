Portogallo, Ronaldo a secco: è 0-0 con la Colombia. Il Congo batte l'Uzbekistan e vola ai sedicesimi

Il Portogallo non va oltre lo 0-0 contro un'ottima Colombia nell'ultima giornata dei Mondiali 2026. La squadra di Martinez non brilla contro i sudamericani e termina al secondo posto nel girone K con 5 punti. Primo tempo equilibrato, con qualche squillo di Bruno Fernandes ad animare il Portogallo. Nella seconda frazione la Colombia sale fisicamente e tecnicamente e mette in grande difficoltà i lusitani, che nell'ultima mezz'ora di gioco vanno in apnea e difendono il pari. La squadra di Lorenzo chiude con merito al primo posto nel girone e ai sedicesimi se la vedrà con il Ghana (4 luglio, ore 3.30). Il Portogallo si giocherà un posto negli ottavi di finale con la Croazia (3 luglio, ore 1), con un potenziale incrocio con la Spagna per contendersi i quarti.
Il Congo sogna: giocherà i sedicesimi ai Mondiali
La Repubblica Democratica del Congo fa la storia ai Mondiali 2026. La nazionale di Desabre batte 3-1 in rimonta l'Uzbekistan nell'ultima giornata della fase a gironi e conquista un'incredibile qualificazione ai sedicesimi di finale.
Ad Atlanta va avanti la selezione di Cannavaro con Shomurodov (10'), ma nel secondo tempo si scatena Wissa, che con una doppietta tra il 68' e il 91' diventa l'eroe della Repubblica Democratica del Congo. In mezzo la rete di Mayele (78'), con la squadra di Desabre che passa da migliore terza con 4 punti e si scontrerà ai sedicesimi con l'Inghilterra di Thomas Tuchel (1 luglio, ore 18). L'Uzbekistan abbandona i Mondiali con tre sconfitte in tre partite.