Sudafrica-Canada: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - A inaugurare i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida in programma alle ore 21 al Los Angeles Stadium tra Sudafrica e Canada. La selezione di Hugo Broos ha chiuso il Gruppo A al secondo posto, alle spalle del Messico, a quota quattro: dopo il ko all'esordio proprio contro i padroni di casa (2-0) sono arrivati il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca e il successo sulla Corea del Sud firmato Maseko. Stesso percorso per la Nazionale di Jesse Marsch, che ha concluso il Girone B alle spalle della Svizzera: al pareggio al debutto contro la Bosnia Erzegovina (1-1) ha fatto seguito il roboante 6-0 inflitto al Qatar prima della sconfitta contro gli elvetici (2-1). La vincente affronterà a Houston il 4 luglio alle ore 19 italiane una tra Olanda e Marocco.
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Sudafrica-Canada: diretta tv e streaming
Sudafrica-Canada, ottavo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 italiane al Los Angeles Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Sudafrica-Canada
SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct: Broos
A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Kabini, Sibisi, Makhanya, Sebelebele, Cross, Mbatha, Adams, Moremi, Foster, Rayners.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Estaquio, Millar; J. David, Larin. Ct: Marsch.
A disposizione: Goodman, St. Clair, Jones, Davies, Waterman, Mobito, Sigur, Ali Ahmed, Osorio, Choiniere, Shaffelburg, P. David, Oluwaseyi, 26 Nelson.
ARBITRO: Pinheiro (Portogallo). ASSISTENTI: Jesus-Maia (Portogallo), IV UFFICIALE: Omar Alì (Emirati Arabi Uniti). VAR: Del Cerro Grande (Spagna). ASS. VAR: Toski (Brasile)–Mastrangelo (Argentina).