Sudafrica-Canada: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - A inaugurare i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 sarà la sfida in programma alle ore 21 al Los Angeles Stadium tra Sudafrica e Canada. La selezione di Hugo Broos ha chiuso il Gruppo A al secondo posto, alle spalle del Messico, a quota quattro: dopo il ko all'esordio proprio contro i padroni di casa (2-0) sono arrivati il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca e il successo sulla Corea del Sud firmato Maseko. Stesso percorso per la Nazionale di Jesse Marsch, che ha concluso il Girone B alle spalle della Svizzera: al pareggio al debutto contro la Bosnia Erzegovina (1-1) ha fatto seguito il roboante 6-0 inflitto al Qatar prima della sconfitta contro gli elvetici (2-1). La vincente affronterà a Houston il 4 luglio alle ore 19 italiane una tra Olanda e Marocco.