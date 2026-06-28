Mondiali, il tabellone: dai sedicesimi alla finale, quando potrebbero sfidarsi Messi e Ronaldo

La fase a gironi è andata in archivio e il Mondiale entra finalmente nel vivo. Dopo tre giornate ricche di emozioni, verdetti e qualche sorpresa, sono state definite le 32 nazionali che proseguiranno la corsa al titolo. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore: inizia la fase a eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazionale. Il tabellone dei sedicesimi è completo e promette spettacolo, con possibili incroci di altissimo livello già nei turni iniziali e la prospettiva di sfide che potrebbero segnare la storia di questa edizione della Coppa del Mondo.