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Mondiali, il tabellone: dai sedicesimi alla finale, quando potrebbero sfidarsi Messi e Ronaldo

Tutti gli incroci possibili, con sfide di alto livello già agli ottavi: il programma, i possibili percorsi, le date e gli orari

La fase a gironi è andata in archivio e il Mondiale entra finalmente nel vivo. Dopo tre giornate ricche di emozioni, verdetti e qualche sorpresa, sono state definite le 32 nazionali che proseguiranno la corsa al titolo. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore: inizia la fase a eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazionale. Il tabellone dei sedicesimi è completo e promette spettacolo, con possibili incroci di altissimo livello già nei turni iniziali e la prospettiva di sfide che potrebbero segnare la storia di questa edizione della Coppa del Mondo.

Le nazionali qualificate ai sedicesimi del Mondiale

Le prime classificate dei gironi:

  • Gruppo A: Messico
  • Gruppo B: Svizzera
  • Gruppo C: Brasile
  • Gruppo D: Stati Uniti
  • Gruppo E: Germania
  • Gruppo F: Olanda
  • Gruppo G: Belgio
  • Gruppo H: Spagna
  • Gruppo I: Francia
  • Gruppo J: Argentina
  • Gruppo K: Colombia
  • Gruppo L: Inghilterra

 

 

Le seconde classificate dei gironi:

  • Gruppo A: Sudafrica
  • Gruppo B: Canada
  • Gruppo C: Marocco
  • Gruppo D: Australia
  • Gruppo E: Costa D'Avorio
  • Gruppo F: Giappone
  • Gruppo G: Egitto
  • Gruppo H: Capo Verde
  • Gruppo I: Norvegia
  • Gruppo J: Austria
  • Gruppo K: Portogallo
  • Gruppo L: Croazia

 

 

Le otto migliori terze: 

  • Congo
  • Svezia
  • Ecuador
  • Ghana
  • Bosnia Erzegovina
  • Algeria
  • Paraguay
  • Senegal

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Il tabellone completo

A seguire il tabellone dei sedicesimi di finali, suddiviso per coppie, parte alta/bassa e lati:

PARTE ALTA SINISTRA

  • Germania-Paraguay
  • Francia-Svezia

 

  • Sudafrica-Canada
  • Olanda-Marocco

PARTE BASSA SINISTRA

  • Portogallo-Croazia
  • Spagna-Austria

 

  • USA-Bosnia
  • Belgio-Senegal

PARTE ALTA DESTRA

  • Brasile-Giappone
  • Costa d'Avorio-Norvegia

 

  • Messico-Ecuador
  • Inghilterra-RD Congo

PARTE BASSA DESTRA

  • Argentina-Capo Verde
  • Australia-Egitto

 

  • Svizzera-Algeria
  • Colombia-Ghana

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Big match già agli ottavi

Il tabellone dei sedicesimi promette scintille e potrebbe regalare due autentici big match già agli ottavi di finale. Se rispetteranno i pronostici, infatti, Germania e Francia si potrebbero ritrovare una di fronte all'altra in una sfida dal sapore di finale anticipata, tra due delle nazionali più titolate e competitive del panorama mondiale. Non meno affascinante l'eventuale incrocio tra Portogallo (qualora dovesse superare la Croazia) e Spagna, un derby iberico che metterebbe subito in palio un posto tra le migliori otto del torneo. Due confronti di altissimo livello che rischiano di concentrare gran parte dell'attenzione già nella seconda fase a eliminazione diretta, rendendo il cammino verso i quarti ancora più spettacolare e imprevedibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Quando potrebbero incontrarsi Messi e Ronaldo

Se il tabellone potrebbe regalare grandi sfide già dagli ottavi, c'è un incrocio che resta il sogno di milioni di appassionati: quello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due fuoriclasse, protagonisti assoluti del calcio mondiale negli ultimi vent'anni, sono infatti collocati in lati opposti del tabellone e potrebbero affrontarsi soltanto in finale. Sarebbe un epilogo dai contorni cinematografici, l'ultimo capitolo di una rivalità che ha segnato un'epoca, mettendo di fronte due leggende che hanno riscritto ogni record del gioco. Una finale tra Portogallo e Argentina con Ronaldo e Messi ancora una volta uno contro l'altro rappresenterebbe una delle sfide più iconiche della storia del calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Date e orari dei sedicesimi di finale 

28 GIUGNO

  • Ore 21:00 - Sudafrica-Canada

29 GIUGNO

  • Ore 19:00 - Brasile-Giappone
  • Ore 22:30 - Germania-Paraguay

30 GIUGNO

  • Ore 3:00 - Olanda-Marocco
  • Ore 19:00 - Costa d'Avorio-Norvegia
  • Ore 23:00 - Francia-Svezia

1 LUGLIO

  • Ore 3:00 - Messico-Ecuador
  • Ore 18:00 - Inghilterra-RD Congo
  • Ore 22:00 - Belgio-Senegal

2 LUGLIO

  • Ore 2:00 - Stati Uniti-Bosnia
  • Ore 21:00 - Spagna-Austria

3 LUGLIO

  • Ore 1:00 - Portogallo-Croazia
  • Ore 5:00 - Svizzera-Algeria
  • Ore 20:00 - Australia-Egitto

4 LUGLIO

  • Ore 0:00 - Argentina-Capo Verde
  • Ore 3:30 - Colombia-Ghana

 

 

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La fase a gironi è andata in archivio e il Mondiale entra finalmente nel vivo. Dopo tre giornate ricche di emozioni, verdetti e qualche sorpresa, sono state definite le 32 nazionali che proseguiranno la corsa al titolo. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore: inizia la fase a eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazionale. Il tabellone dei sedicesimi è completo e promette spettacolo, con possibili incroci di altissimo livello già nei turni iniziali e la prospettiva di sfide che potrebbero segnare la storia di questa edizione della Coppa del Mondo.

Le nazionali qualificate ai sedicesimi del Mondiale

Le prime classificate dei gironi:

  • Gruppo A: Messico
  • Gruppo B: Svizzera
  • Gruppo C: Brasile
  • Gruppo D: Stati Uniti
  • Gruppo E: Germania
  • Gruppo F: Olanda
  • Gruppo G: Belgio
  • Gruppo H: Spagna
  • Gruppo I: Francia
  • Gruppo J: Argentina
  • Gruppo K: Colombia
  • Gruppo L: Inghilterra

 

 

Le seconde classificate dei gironi:

  • Gruppo A: Sudafrica
  • Gruppo B: Canada
  • Gruppo C: Marocco
  • Gruppo D: Australia
  • Gruppo E: Costa D'Avorio
  • Gruppo F: Giappone
  • Gruppo G: Egitto
  • Gruppo H: Capo Verde
  • Gruppo I: Norvegia
  • Gruppo J: Austria
  • Gruppo K: Portogallo
  • Gruppo L: Croazia

 

 

Le otto migliori terze: 

  • Congo
  • Svezia
  • Ecuador
  • Ghana
  • Bosnia Erzegovina
  • Algeria
  • Paraguay
  • Senegal

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1
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2
Il tabellone completo
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Quando potrebbero incontrarsi Messi e Ronaldo
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Date e orari dei sedicesimi di finale 

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