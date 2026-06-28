Carlos Alberto Parreira ricoverato in terapia intensiva: le condizioni dell'ex ct del Brasile

L'ex ct del Brasile campione del mondo nel 1994 (sconfisse l'Italia in finale dopo i calci di rigore), Carlos Alberto Parreira, è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Rio de Janeiro dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alle complicazioni avute per una polmonite. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane sedato e intubato secondo quanto riportato dal bollettino medico. Parreira lotta con il linfoma di Hodgkin dal 2023.