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Carlos Alberto Parreira ricoverato in terapia intensiva: le condizioni dell'ex ct del Brasile

Il recordman di presenze in panchina in Coppa del Mondo, in lotta con il linfoma di Hodgkin dal 2023, è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alle complicazioni avute per una polmonite
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Carlos Alberto Parreira ricoverato in terapia intensiva: le condizioni dell'ex ct del Brasile

L'ex ct del Brasile campione del mondo nel 1994 (sconfisse l'Italia in finale dopo i calci di rigore), Carlos Alberto Parreira, è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Rio de Janeiro dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alle complicazioni avute per una polmonite. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane sedato e intubato secondo quanto riportato dal bollettino medico. Parreira lotta con il linfoma di Hodgkin dal 2023.

Una leggenda della Coppa del Mondo

Leggenda del calcio brasiliano e mondiale, detiene il record di presenze in Coppa del Mondo come commissario tecnico: ha guidato la Seleção verdeoro nel 1994 e nel 2006, il Kuwait nel 1982, gli Emirati Arabi nel 1990, l'Arabia Saudita nel 1998 e il Sudafrica nel 2010.

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