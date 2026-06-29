Brasile-Giappone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

HOUSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Tra i sedicesimi di finale più attesi dei Mondiali 2026, alle ore 19 italiane, allo Houston Stadium, Brasile e Giappone si contendono il pass per gli ottavi in programma il 5 luglio alle 22 a East Rutherford contro la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia. I verdeoro di Carlo Ancelotti hanno chiuso in vetta al Gruppo C con sette punti: dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro il Marocco, infatti, sono arrivate le vittorie per 3-0 contro Haiti e Scozia. I nipponici, invece, si sono piazzati alle spalle dell'Olanda nel Girone F racimolando cinque punti in tre partite: fermati proprio gli Oranje sul 2-2 al debutto, i ragazzi di Moriyasu hanno poi rifilato un netto 4-0 alla Tunisia prima di chiudere sull'1-1 il match contro la Svezia.