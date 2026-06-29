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Brasile-Giappone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

I verdeoro di Carlo Ancelotti sfidano i nipponici di Hajime Moriyasu: in palio il pass per gli ottavi contro una tra Costa d'Avorio e Norvegia
3 min
BrasileGiapponeMondiali 2026
Brasile-Giappone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

HOUSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Tra i sedicesimi di finale più attesi dei Mondiali 2026, alle ore 19 italiane, allo Houston Stadium, Brasile e Giappone si contendono il pass per gli ottavi in programma il 5 luglio alle 22 a East Rutherford contro la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia. I verdeoro di Carlo Ancelotti hanno chiuso in vetta al Gruppo C con sette punti: dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro il Marocco, infatti, sono arrivate le vittorie per 3-0 contro Haiti e Scozia. I nipponici, invece, si sono piazzati alle spalle dell'Olanda nel Girone F racimolando cinque punti in tre partite: fermati proprio gli Oranje sul 2-2 al debutto, i ragazzi di Moriyasu hanno poi rifilato un netto 4-0 alla Tunisia prima di chiudere sull'1-1 il match contro la Svezia. 

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Brasile-Giappone: diretta tv e streaming

Brasile-Giappone, sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 19 italiane allo Houston Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

Le probabili formazioni di Brasile-Giappone

BRASILE (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior. Ct: Ancelotti. 

A disposizione: Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Ibanez, Leo Pereira, Danilo Santos, Ederson Silva, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Neymar Jr, Thiago. 

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Kubo; Ueda. Ct: Moriyasu. 

A disposizione: Hayakawa, Osako, Nagatomo, Seko, Junnosuke Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Maeda, Sano, Goto, Ito Junya, Machino, Ogawa, Shiogai, Yuito Suzuki. 

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Schärer (Svizzera). 

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