Germania-Paraguay: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

FOXBOROUGH (Stati Uniti) - La Germania torna nella fase a eliminazione di un Mondiale per la prima volta dalla finale del 2014 in Brasile, quando i tedeschi sconfissero l'Argentina per 1-0 conquistando il loro quarto titolo. A guidare le speranze tedesche ci sarà il ct Julian Naglesmann. A 38 anni e 341 giorni, lunedì sarà il più giovane allenatore ad aver raggiunto gli ottavi di finale dai tempi del francese Henri Michel nel 1986. Il Paraguay ha disputato cinque partite della fase a eliminazione diretta, senza mai riuscire a segnare. Si è qualificato solo una volta, vincendo ai rigori contro il Giappone negli ottavi di finale del 2010. "Giocano un calcio molto difensivo", ha detto Naglesmann a proposito del Paraguay. "Sono un avversario ostico per noi e ci chiederanno molto", ha aggiunto. La vincente affronterà una tra Francia e Svezia agli ottavi di finale.