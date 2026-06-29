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Olanda-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La nazionale olandese affronta i semifinalisti dell'ultima edizione della Coppa del Mondo nel 2022
3 min
MondialiOlandaMarocco

MONTERREY (Messico) - Olanda e Marocco si affrontano nella delicatissima sfida valevole per i sedicesimi di finale per i Mondiali 2026. Gli uomini di Koeman arrivano all'incontro galvanizzati dal filotto di risultati utili consecutivi ottenuti finora, con il pari all'esordio contro il Giapponi e le vittorie ricche di gol contro Svezia e Tunisia, raccogliendo complessivamente 7 punti nel girone, concluso al 1° posto. Stessi punti ma posizionamento diverso per la nazionale marocchina, al 2° posto nel Gruppo C alle spalle del Brasile a pari punti. Hakimi e compagni hanno pareggiato la prima gara di questi Mondiali contro la Selecao, battendo poi di misura la Scozia e dilagando contro Haiti. Le due compagini si affrontano stanotte per la gloria, e soltanto una riuscirà ad accedere agli ottavi di finale, ove ad attendere la vincitrice c'è già il Canada di David, qualificatasi grazie al successo nel finale contro il Sudafrica.

GUARDA OLANDA-MAROCCO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Olanda-Marocco: diretta tv e streaming

Il match tra Olanda e Marocco prenderà il via questa notte alle 3 all'Estadio BBVA di Monterrey. L'incontro, valevole per i sedicesimi di finale, sarà visibile in diretta su Dazn.

Olanda-Marocco: le probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, van Hecke, van der Ven; Gravenberch, Reijnders, F.De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman. A disposizione: Flekken, Roefs, Hato, De Roon, Til, Timber, Wieffer, Depay, Weghorst, Kluivert, Lang, Summerville, Geertruida. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Ounahi, El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, ElKhannouss, Saibari. CT: Ouahbi. A disposizione: Munir, Tagnaouti, Amrabat, Belammari, El Kaabi, El Ouahdi, Halhal, El Mourabet, Rahimi, Saadane, Salah-Eddine, Sbai, Talbi, Yassine. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Sampaio (Brasile). ASSISTENTI: Pires-Boschilia (Brasile). QUARTO UOMO: Garay (Cile).

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