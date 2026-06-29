Olanda-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

MONTERREY (Messico) - Olanda e Marocco si affrontano nella delicatissima sfida valevole per i sedicesimi di finale per i Mondiali 2026. Gli uomini di Koeman arrivano all'incontro galvanizzati dal filotto di risultati utili consecutivi ottenuti finora, con il pari all'esordio contro il Giapponi e le vittorie ricche di gol contro Svezia e Tunisia, raccogliendo complessivamente 7 punti nel girone, concluso al 1° posto. Stessi punti ma posizionamento diverso per la nazionale marocchina, al 2° posto nel Gruppo C alle spalle del Brasile a pari punti. Hakimi e compagni hanno pareggiato la prima gara di questi Mondiali contro la Selecao, battendo poi di misura la Scozia e dilagando contro Haiti. Le due compagini si affrontano stanotte per la gloria, e soltanto una riuscirà ad accedere agli ottavi di finale, ove ad attendere la vincitrice c'è già il Canada di David, qualificatasi grazie al successo nel finale contro il Sudafrica.
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Olanda-Marocco: diretta tv e streaming
Il match tra Olanda e Marocco prenderà il via questa notte alle 3 all'Estadio BBVA di Monterrey. L'incontro, valevole per i sedicesimi di finale, sarà visibile in diretta su Dazn.
Olanda-Marocco: le probabili formazioni
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, van Hecke, van der Ven; Gravenberch, Reijnders, F.De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman. A disposizione: Flekken, Roefs, Hato, De Roon, Til, Timber, Wieffer, Depay, Weghorst, Kluivert, Lang, Summerville, Geertruida. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Ounahi, El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, ElKhannouss, Saibari. CT: Ouahbi. A disposizione: Munir, Tagnaouti, Amrabat, Belammari, El Kaabi, El Ouahdi, Halhal, El Mourabet, Rahimi, Saadane, Salah-Eddine, Sbai, Talbi, Yassine. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
ARBITRO: Sampaio (Brasile). ASSISTENTI: Pires-Boschilia (Brasile). QUARTO UOMO: Garay (Cile).