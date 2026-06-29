Olanda-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

MONTERREY (Messico) - Olanda e Marocco si affrontano nella delicatissima sfida valevole per i sedicesimi di finale per i Mondiali 2026. Gli uomini di Koeman arrivano all'incontro galvanizzati dal filotto di risultati utili consecutivi ottenuti finora, con il pari all'esordio contro il Giapponi e le vittorie ricche di gol contro Svezia e Tunisia, raccogliendo complessivamente 7 punti nel girone, concluso al 1° posto. Stessi punti ma posizionamento diverso per la nazionale marocchina, al 2° posto nel Gruppo C alle spalle del Brasile a pari punti. Hakimi e compagni hanno pareggiato la prima gara di questi Mondiali contro la Selecao, battendo poi di misura la Scozia e dilagando contro Haiti. Le due compagini si affrontano stanotte per la gloria, e soltanto una riuscirà ad accedere agli ottavi di finale, ove ad attendere la vincitrice c'è già il Canada di David, qualificatasi grazie al successo nel finale contro il Sudafrica.