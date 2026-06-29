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L’autostrada per Messi, l’Asia minore e i bielsisti   

L'Albiceleste "rischia" di approdare in finale con una strada decisamente spianata, a differenza del potenziale percorso tortuoso che potrebbe toccare alla Francia
Guido Vaciago
3 min
MondialiargentinaMessi

Nel quadro dei sedicesimi di finale saltano agli occhi due cose: la Francia ha un tabellone tostissimo, l’Argentina una specie di autostrada verso la semifinale. Poi, ovvio, una partita secca in un Mondiale è sempre e comunque un’insidia, ma Messi affronterà Capo Verde, agli ottavi la vincente fra Australia ed Egitto, ai quarti una fra Svizzera, Algeria, Colombia e Ghana. Insomma, si può fare ed è comunque più dura per la Francia che domani ha la Svezia, poi molto probabilmente agli ottavi avrà la Germania, ai quarti una fra Marocco e Olanda e in semifinale, tendenzialmente, una fra Spagna e Portogallo. Vedremo. Una cosa è certa, superato il pastone dei gironi - sì, curioso e pieno di storie, ma scarso in adrenalina - siamo arrivati al punto in cui è difficile non appassionarsi. L’elettrizzante crudeltà dell’eliminazione diretta è l’ingrediente segreto che rende qualsiasi competizione appetibile. Pure il Mondiale degli hydration break.

Africa ed Asia: un confronto che non regge ancora

Dopo il primo turno, si fanno anche un sacco di calcoli sulla rappresentatività dei continenti. Per un’analisi attendibile sarebbe meglio farli agli ottavi, visto che i sedicesimi non sono mai esistiti e la selezione non è stata esattamente severa (avanti 32 su 48). Dopodiché è giusto sottolineare che l’Africa ha superato i gironi con 9 squadre su 10, quindi il 90% e percentualmente meglio dell’Europa che passa con 13 su 16 (81,2%). Insomma la polemica sull’Africa sovrarappresentata, ora come ora, sembra sterile. Piuttosto, viene da pensare che ci fossero troppe asiatiche, visto che sono rimaste fuori 7 su 9. Ma la spiegazione plastica della differenza fra Africa e Asia era nella sfida tra Congo e Uzbekistan. Nel Congo ci sono 16 calciatori che giocano in Europa, 10 dei quali in Francia, Spagna e Inghilterra. Cannavaro a parte il centrale Khusanov, che gioca (poco) nel City, aveva pescato dal campionato Uzbeko e zone limitrofe. L’Africa (che è un continente in crescita non solo calcistica) esporta e migliora i propri talenti; l’Asia non ancora. Eliminato al primo turno, come gli accadde con l’Argentina nel 2002, Marcelo Bielsa. L’allenatore il cui culto è inversamente proporzionale ai risultati ottenuti. La sua popolarità è spiegabile come quella di certe band rock che «non hanno ceduto al music business» e quindi fa sempre molto figo citarle e portarne la maglietta. Ascoltarle non si sa. 

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