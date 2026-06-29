Ronaldo ha scelto: “Mbappé ricorda me stesso al top. Lui e Messi meritano di essere…”

"Mbappé e Messi sono senza dubbio giocatori che trascendono le statistiche e meritano di essere i migliori marcatori di sempre dei Mondiali". A dirlo è Luis Nazario de Lima Ronaldo , che intervenuto sulle pagine de L'Equipe ha fatto il punto sul cammino della Francia in Coppa del Mondo, dove i Bleus di Didier Deschamps hanno superato la fase a gironi a punteggio pieno trascinato da Kylian Mbappé , autore di due doppiette messe a segno contro Senegal all'esordio (3-1) e Iraq alla seconda giornata (3-0). Numeri che ne fanno il miglior marcatore nella storia della Francia e che gli valgono inoltre un posto nella bacheca dei record con Miroslav Klose e Leo Messi . Invitato a rispondere sul rendimento del numero 10 del Real Madrid, l'ex Blancos ha così dichiarato: "Cicorda me stesso al meglio della forma, il suo stile di gioco mi ricorda me stesso nel pieno della mia carriera. È uno dei grandi del calcio moderno e un erede naturale delle leggende di questo sport. Haaland possiede la capacità realizzativa di Kane , la potenza di Rooney e la velocità di Ronaldo. Francia, Spagna e Argentina giocano un calcio eccellente e sono molto competitive, mentre la Germania resta sempre pericolosa. Sono le maggiori rivali del Brasile per la conquista del titolo".

Ronaldo: "Brasile una potenza del pallone"

E ancora: "I record sono destinati a essere infranti e il calcio va oltre i numeri. Entrambi meritano di essere i migliori. Il calcio è cambiato, il campo, il pallone, il ritmo. E anche il Brasile non è più il favorito indiscusso, ma resta una potenza del pallone".

Con 330 reti e 83 assist in 499 presenze in carriera, Ronaldo è ricordato come una leggenda del calcio mondiale. Prima di accasarsi a Madrid, con la maglia dell'Inter segnato 59 gol in 99 presenze complessive. Nel suo curriculum italiano, anche la stagione al Milan, con cui ha firmato 9 marcature. Quanto al palmarès con la Selecao, la bacheca del Fenomeno contiene i due mondiali di Usa '94 e Corea-Giappone 2002, due Coppe America e una Confederations Cup.