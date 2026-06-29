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Spettacolo: il Mondiale si gioca anche a Monopoly

Hasbri Games propone, in collaborazione con Panini, quattro modi avvicenti di vivere la competizione nel segno del gioco da tavola più popolare
2 min
monopoly mondiale
Spettacolo: il Mondiale si gioca anche a Monopoly

TORINO - Il Mondiale è protagonista anche nei giochi da tavolo di Hasbro Games, che propone 4 avvincenti modi per vivere la competizione. Con Monopoly Panini Prizm Fifa World Cup 202 edition, i giocatori possono comporre la loro squadra attraverso le carte Panini Prizm, scegliendo tra stelle attuali e leggende del Mondiale. Dopo aver selezionato i campioni, ci si muove sul tabellone cercando di prendere il controllo del maggior numero possibile dei match più celebri nella storia della competizione. Quando si finisce su una partita controllata da un altro giocatore, è possibile ottenere punti attivando una sfida diretta: si confrontano le statistiche riportate sulle carte e si utilizzano i dadi speciali per incrementare tensione e imprevedibilità. A rendere l’esperienza ancora più competitiva, le sfide Game Changer, A impreziosire la collezione, ci sono le 24 carte del Booster Box. Completano la linea il gioco di carte Monopoly Deal e Forza 4 shots, che include speciali lanciatori a forma di scarpe da calcio per scagliare la pallina in rete.

 

 

 

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