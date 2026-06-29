Brasile, super rimonta: Ancelotti cambi decisivi, Martinelli entra e segna al 95’! Giappone eliminato

Il Brasile si qualifica per gli ottavi di finale con fatica dopo aver eliminato il Giappone col punteggio di 2-1. Il match si sblocca a sorpresa al minuto 29: Sano ruba palla a centrocampo a Danilo, parte in solitaria e da fuori area di destro buca un incolpevole Alisson. Nella ripresa il Brasile entra in campo con un altro piglio e al minuto 56 Casemiro trova di testa il gol del pari su assist di Gabriel. Ma è a tempo scaduto, al quinto minuto di recupero, che il Brasile trova la zampata vincente: assist splendido di Bruno Guimaraes che pesca Martinelli (subentrato al posto di Matheus Cunha) solo in aria che non sbaglia davanti a Suzuki. Decisivi nella ripresa i cambi di Ancelotti , soprattutto con Endrick che ha dato freschezza all'attacco. Agli ottavi di finale il Brasile se la vedrà con la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia.

Brasile-Giappone 2-1, la cronaca

I cinque volte campioni del mondo partono all'attacco e al 14' Suzuki deve mettere la punta delle dita su un mancino dalla distanza di Cunha. Al 29' sono gli asiatici a passare in vantaggio a sorpresa. Danilo sbaglia un passaggio in orizzontale, Sano recupera palla, avanza palla al piede e dal limite scaglia un destro rasoterra che si insacca nell'angolino alla destra di Alisson. La reazione verdeoro si fa attendere e Suzuki non corre particolari pericoli. Si va al riposo sull'1-0. La prima chance della ripresa arriva al 6' ed è per gli uomini di Ancelotti, quando Danilo crossa dalla destra pescando Bruno Guimaraes in area, ma la sua incornata viene salvata in tuffo da Suzuki. Tre minuti dopo, Casemiro sfiora il pareggio quando un suo colpo di testa a botta sicura viene salvato sulla linea da Tomiyasu a portiere battuto. Il pari è nell'aria e si materializza all'11'. Gabriel scodella un pallone in area trovando ancora una volta Casemiro, che di testa questa volta non sbaglia e batte Suzuki per l'1-1. Due minuti dopo, Vinicius salta con un tunnel Tomiyasu, entra in area e va al tiro con un esterno destro sul quale Suzuki è decisivo a deviare sul palo, con la difesa che poi spazza. Il ritmo si abbassa e il match sembra andare verso i supplementari. Tutto cambia in pieno recupero. Negli ultimi istanti di partite, Bruno Guimaraes trova in area di rigore il neo entrato Martinelli che controlla, calcia con il piatto destro e infila Suzuki con l'aiuto del palo. E' il gol che manda in paradiso i brasiliani, i quali possono festeggiare un sofferto passaggio del turno. Agli ottavi, sfideranno la vincente della gara tra Costa d'Avorio e Norvegia.

Ancelotti: "Stavo per mettere Neymar"

Le parole del Ct della Selecao dopo la sofferta vittoria: "Abbiamo preso gol ma non abbiamo perso la pazienza. La squadra ha fatto bene, anche nel primo tempo. Non ero deluso della qualità del gioco. Nella ripresa la partita è stata meno chiusa. Domani vedremo come stanno Paqueta e Casemiro. Il Giappone è una squadra molto organizzata. Era importante vincere. Stavo aspettando di mettere Neymar ai supplementari. Se non avessimo pareggiato, lo avrei messo al 60'", ha aggiunto, a proposito delle condizioni di O'Ney