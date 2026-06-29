Clamoroso ai Mondiali: Germania eliminata ai rigori, il Paraguay agli ottavi! Gill show, Canale decisivo  

FOXBORO (Stati Uniti) - Al Gillette Stadium di Foxboro (Boston) ci sono voluti i calci di rigore per decidere la sfida tra Germania e Paraguay che, dopo l' 1-1 dei regolamentari e supplementari, ha visto trionfare i Guaraníes per 4-3 e realizzare il colpo di scena di questi Mondiali (Germania mai perso ai rigori nella storia dei Mondiali)! Paraguay che adesso attende agli ottavi la vincente tra Francia e Svezia .

Germania-Paraguay, la partita

Partita a senso unico con la Germania padrona del campo (80% di possesso palla) e Paraguay barricato dietro ma bravo a non concedere palle gol alla nazionale di Nagelsmann (0 tiri in porta) e poi cinico al 42' quando, alla prima azione offensiva, cross dalla destra di Galarza e colpo di testa vincente di Enciso per l'1-0! Primo storico gol nella fasa ad eliminazione diretta nei Mondiali per i Guaraníes.

Enciso che ad inizio ripresa (50') a momenti sfiora il raddoppio, sfruttando un pessimo disimpegno dentro l'area di Kimmich, ma Neur si fa trovare pronto e salva i suoi. Gol mangiato e gol subito: al 54' la Germania riesce ad impattare sull'1-1 grazie alla "pizzicata" di testa di Kai Havertz dall'altezza del dischetto su cross di Wirz. L'attaccante dell'Arsenal assapora per un istante anche la doppietta, al 74' ancora con un colpo di testa ma da distanza ravvicinata, a negargli la gioia solo una gran parata d'istinto di Gill. Assedio tedesco ma Gill si fa trovare sempre pronto e si va ai supplementari.

Il lungo forcing tedesco alla fine viene premiato: calcio d'angolo battuto da Brown con Tah che vola sul secondo palo e con un potente colpo di testa batte Gill per il 2-1..ma si va al Var con l'arbitro che annulla la rete per trattenuta di Anton sul portiere, quindi si rimane sull'1-1.

Nel secondo supplementare sempre su calcio d'angolo arrivano le occasioni tedesche che, però, si frantumano sull'ottimo Gill come al 118' sul colpo di testa di Anton.

I rigori

Si decide tutto ai rigori dove Gill, al primo rigore, para su Havertz! La Germania si sblocca ma Neur non riesce a rimettere i suoi in partita per via della freddezza dei paraguaiani: Mauricio, Gomez, Galarza fanno 3-2 e Gill para su Woltemade! Sanabria va sul dischetto per mandare i titoli di coda...ma calcia fuori tenendo in vita la Germania! Amiri fa 3-3, Balbuena ha il 2° match-point ma Neur sale in cattedra e para! Il thriller va ad oltranza con Tah che calcia alle stelle il rigore del possibile vantaggio ed il Paraguay ha il 3° match-point: sul dischetto si presenta Canale che stavolta la chiude!