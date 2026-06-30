Costa d'Avorio-Norvegia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 19 italiane, al Dallas Stadium, Norvegia e Costa d'Avorio si affrontano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Da qui uscirà la squadra che domenica 5 luglio alle 22 a East Rutherford affronterà agli ottavi il Brasile, vittorioso in rimonta sul Giappone (2-1). Entrambe le formazioni hanno ottenuto sei punti nella fase a gironi chiudendo rispettivamente alle spalle di Francia e Germania. Haaland e compagni dopo il netto 4-1 rifilato all'Iraq all'esordio hanno battuto 3-2 il Senegal prima di arrendersi ai transalpini (4-1). Gli africani, invece, hanno superato l'Ecuador al debutto (1-0) perdendo poi contro la Germania (2-1) e conquistando il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al 2-0 su Curacao.