Costa d'Avorio-Norvegia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 19 italiane, al Dallas Stadium, Norvegia e Costa d'Avorio si affrontano nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Da qui uscirà la squadra che domenica 5 luglio alle 22 a East Rutherford affronterà agli ottavi il Brasile, vittorioso in rimonta sul Giappone (2-1). Entrambe le formazioni hanno ottenuto sei punti nella fase a gironi chiudendo rispettivamente alle spalle di Francia e Germania. Haaland e compagni dopo il netto 4-1 rifilato all'Iraq all'esordio hanno battuto 3-2 il Senegal prima di arrendersi ai transalpini (4-1). Gli africani, invece, hanno superato l'Ecuador al debutto (1-0) perdendo poi contro la Germania (2-1) e conquistando il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al 2-0 su Curacao.
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Costa d'Avorio-Norvegia: diretta tv e streaming
Costa d'Avorio-Norvegia, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 19 italiane al Dallas Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Costa d'Avorio-Norvegia
COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Y. Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Konan; Sangaré, Kessie; Diallo, Pepé, Y. Diomande; Bonny. Ct: Faé.
A disposizione: Koné, Lafont, Singo, Operi, Adbadou, Ndicka, Seri, S. Fofana, Guiagon, Oulai, Adingra, Wahi, Diakité, Guessand, Touré.
ARBITRO: Valenzuela (Venezuela). ASSISTENTI: Urrego-Moreno (Venezuela). IV UFFICIALE: Benitez (Paraguay). VAR: Lara (Cile). ASS. VAR: Soto (Ecuador).
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