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Francia-Svezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La vincente affronterà agli ottavi il Paraguay che ai sedicesimi ha eliminato la Germania ai calci di rigore
4 min
FranciaSveziaMondiali 2026

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Dominato il Gruppo I, chiuso a punteggio pieno davanti alla Norvegia, alle ore 23 italiane la Francia affronta la Svezia ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. In palio c'è il pass per gli ottavi in programma sabato 4 luglio alle 23 al Philadelphia Stadium contro il Paraguay che, clamorosamente, ha eliminato ai calci di rigore la Germania. Come detto, la formazione di Didier Deschamps ha fatto l'en plein fin qui superando una dietro l'altra Senegal (3-1), Iraq (3-0) e Norvegia (4-1). Gli scandinavi, invece, hanno chiuso dietro Olanda e Giappone nel Girone F qualificandosi per la fase a eliminazione diretta tra le migliori terze. Battuta la Tunisia all'esordio con un rotondo 5-1, la squadra di Graham Potter ha poi perso con lo stesso punteggio contro gli Orange prima di fermare sull'1-1 i nipponici.

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Francia-Svezia: diretta tv e streaming

Francia-Svezia, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 23 italiane al Meadowlands Stadium di East Rutherford e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

 

 

Le probabili formazioni di Francia-Svezia

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps. 

A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Theo Hernandez, Konaté, Lucas Hernandez, Koné, Lacroix, Kanté, Zaire-Emery, Doué, Mateta, Cherki, Akliouche. 

SVEZIA (3-4-3): Nordfeldt; Lagerbielle, Starfelt, Lindelof; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stround; Elanga, Gyökeres, Isak. Ct: Potter.

A disposizione: Zetterstorm, V. Johansson, H. Johansson, Svensson, Nygren, Serna, Ekdal, Gudmundsson, Karlström, Svanberg, Smith, Zeneli, Gustaf, Nilsson, Taha. 

ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries (Olanda). IV UFFICIALE: Penso-Mayo (Stati Uniti d'America). VAR: Higler (Olanda). ASS. VAR: Driesscher (Belgio). 

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