Messico-Ecuador: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Nella notte italiana, per l'esattezza alle 3, all'Estadio Azteca il Messico affronta l'Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. I padroni di casa hanno chiuso il Gruppo A a punteggio pieno grazie ai successi contro Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Repubblica Ceca 3-0). La selezione di Aguirre è fin qui l'unica a non aver subito nemmeno una rete insieme alla Spagna. Una solidità difensiva che fa sognare i tifosi della Tricolor. Percorso ben più tortuoso invece per la formazione di Beccacece, che ha chiuso al terzo posto il Girone E alle spalle di Germania e Costa d'Avorio. I sudamericani hanno perso 1-0 al debutto contro gli africani, poi lo 0-0 contro Curacao sembrava averli condannati ma il clamoroso successo sulla Germania (2-1) ha riscritto una storia diversa. La vincente affronterà lunedì 6 luglio alle 2 di notte italiane una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.
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Messico-Ecuador: diretta tv e streaming
Messico-Ecuador, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane all'Estadio Azteca di Città del Messico e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Messico-Ecuador
MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Romo, Lira; Alvarado, Jimenez, Quanones. Ct: Aguirre.
A disposizione: Acevedo, Ochoa, Montes, Fidalgo, Vega, Gimenez, Gonzalez, Reyes, Pineda, Vargas, Mora, M. Chavez, Huerta, Martinez, I. Chavez.
ECUADOR (3-4-2-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié; Preciado, M. Caicedo, Franco, Estupinan; Yeboah, Plata; Enner Valencia. Ct: Beccacece.
A disposizione: Remirez, Valle, Torres, Alcivar, A. Valencia, Paez, Rodriguez, Minda, Vite, J. Caicedo, Castillo, Angulo, Arevalo, Porozo, Medina.
ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia). IV UFFICIALE: Ghorbal (Algeria). VAR: Dankert (Germania). ASS. VAR: Delajod (Francia).