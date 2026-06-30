Messico-Ecuador: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Nella notte italiana, per l'esattezza alle 3, all'Estadio Azteca il Messico affronta l'Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. I padroni di casa hanno chiuso il Gruppo A a punteggio pieno grazie ai successi contro Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Repubblica Ceca 3-0). La selezione di Aguirre è fin qui l'unica a non aver subito nemmeno una rete insieme alla Spagna. Una solidità difensiva che fa sognare i tifosi della Tricolor. Percorso ben più tortuoso invece per la formazione di Beccacece, che ha chiuso al terzo posto il Girone E alle spalle di Germania e Costa d'Avorio. I sudamericani hanno perso 1-0 al debutto contro gli africani, poi lo 0-0 contro Curacao sembrava averli condannati ma il clamoroso successo sulla Germania (2-1) ha riscritto una storia diversa. La vincente affronterà lunedì 6 luglio alle 2 di notte italiane una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo.