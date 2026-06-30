La Norvegia elimina la Costa d’Avorio: Nusa e Haaland show, agli ottavi super sfida con il Brasile!

La Norvegia vola agli ottavi del Mondiale. All'AT&T Stadium di Arlington, Texas, la selezione di Stale Solbakken si impone per 2-1 sulla Costa d'Avorio e per la terza volta nella sua storia raggiunge gli ottavi della Coppa del Mondo: il massimo traguardo che i Leoni hanno raggiunto nella competizione per due volte nel 1938 e nel 1998. A decidere l'incontro sono l'attaccante del Lipsia Antonio Nusa , a segno con uno splendido tiro all'incrocio al 39' minuto e Erling Haaland , che all''86 appoggia in rete l'assist di Martin Odegaard . La Norvegia raggiunge così il Brasile di Carlo Ancelotti , che ai sedicesimi ha ribaltato il vantaggio del Giappone .

Haaland: "Ero distrutto, dovevamo segnare". Kessie: "Fiero di noi"

Queste le parole di Haaland al termine del match:"È pazzesco. Un viaggio di cui è bello far parte. È qualcosa di enorme. Ero distrutto, così ho pensato che non ce l'avrei fatta a giocare i tempi supplementari, quindi dovevamo segnare. È incredibile. Siamo agli ottavi: erano 28 anni che non succedeva. L'ho ricordato parecchie volte. È bello vedere quanto significhi per tutto il Paese. Credo che questo cambierà per sempre la Norvegia. Sento una sorta di unità nazionale. È commovente vederla". Così invece Kessie: "Oggi è molto difficile parlare. Sono mancati dei dettagli. È stata una partita da 50/50. Abbiamo avuto occasioni e i dettagli hanno fatto la differenza. Abbiamo creato diverse opportunità ma non siamo riusciti a sfruttarle. Non penso sia mancata lucidità. Abbiamo dato tanto per trovare il pareggio. Sono fiero di noi".

Norvegia-Costa d'Avorio: il racconto della partita

Buon avvio di gara della Norvegia all'AT&T Stadium - che per l'occasione è stato coperto e climatizzando alla temperatura di circa 22 gradi - con Nusa che indovina un ottimo approccio alla gara cercando subito varchi in avanti. All'11', Odgaard cerca Haaland ma Kossounou legge l'azione e sventa il pericolo. La Costa d'Avorio imposta un bello scambio tra Pepe e Kessié, ma l'ex Milan e Barcellona (e ora in orbita Juve) viene raggiunto in tempo da Wolfe. Al 21' ci prova allora Konan con un destro a rientrare che colpisce l'esterno della rete.

La selezione di Solbakken torna ad affacciarsi in avanti e sblocca le marcature al 39' con Nusa che firma uno splendido tiro a giro all'incrocio dei pali. Nella ripresa, Pepe tenta la conclusione sul primo palo, chiusa però provvidenzialmente da Nyland. A pareggiare i conti ci pensa allora l'italo-ivoriano Diallo, subentrato dalla panchina e autore di una bella azione individuale al 74'. Nel finale, Haaland riporta la Norvegia in vantaggio finalizzando il tap-in su assist di Odegaard. Al triplice fischio fanno festa gli uomini di Solbakken.