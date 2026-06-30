La Francia elimina la Svezia: Mbappé doppietta, Barcola gol, Olise brilla! Agli ottavi Deschamps sfiderà il Paraguay

La Francia vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Una prova di forza impressionante per gli uomini di Didier Deschamps che battono la Svezia di 3-0 grazie alle magie di Mbappé (sei gol nel torneo come Messi, terza doppietta e 18 reti totali ai Mondiali) e Barcola. Straordinaria anche la prestazione di Olise, più volte vicino al gol e che ha emozionato il pubblico del Meadowlands Stadium, a East Rutherford nel New Jersey, con i suoi colpi d'autore (spettacolare la rovesciata del primo tempo terminata sul palo). Poi l'assist per Barcola a inizio ripresa e quello per Mbappé al 74' che hanno illuminato il pomeriggio americano entusiasmando il pubblico sugli spalti. Grazie a questa vittoria ai sedicesimi la Francia (4 vittorie su altrettante partite al Mondiale 2026) si garantisce la sfida contro il Paraguay che andrà in scena il prossimo 4 luglio a Philadelphia. Per la Svezia di Potter l'addio al Mondiale senza rimpianti: troppo forte questa Francia, dallo smisurato talento, e che ancora di più appare come la grande favorita della competizione iridata.
Le scelte di Deschamps e Potter
Deschamps, al rientro negli Stati Uniti dopo il funerale della madre, si affida al 4-2-3-1 con Mbappé in attacco e il trio delle meraviglie Dembélé-Olise-Barcola alle sue spalle. A sinistra Theo Hernandez va in panchina, c’è Digne nella formazione iniziale. Dall’altra parte Potter punta su Isak e Gyokeres dal 1’ con Elanga a completare il tridente.
Mbappé gol al 20' ma è fuorigioco, poi colpisce il palo
Al 3’ subito prima occasione per Isak ma la conclusione dell’attaccante del Liverpool è troppo debole è Maignan blocca senza problemi. La Svezia si affida ai lanci lunghi in profondità, sfruttando la velocità di Gyokeres ma la difesa della Francia è attenta coprendo bene tutti gli spazi. La squadra di Deschamps, invece, controlla il ritmo tentando di aggirare la difesa avversaria che con il passare del tempo si stringe sempre di più nella propria trequarti. Al 15’ è Digne a provare il sinistro di potenza dalla distanza ma Widell Zetterstrom blocca. Passa solo 1’ ed è Mbappé dai 30 metri a cercare la via del gol ma il tiro è centrale. Con il passare dei minuti la Francia guadagna campo mettendo di fatto alle corde gli avversari: al 19’ la serpentina di Barcola è impressionante ma una volta entrato in area di rigore l’esterno del Psg non è preciso e spedisce la palla in tribuna. Neanche il tempo di vedere il replay e Mbappé, lanciato solo a rete, sblocca il risultato ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco del campione del Real (questione di millimetri). Al 28' sugli sviluppi di una punizione Isak ha il pallone giusto per sbloccare ma ancora una volta la conclusione del bomber è troppo debole. Al 30' è il turno di Rabiot: l'ex Juve impegna severamente Widell Zetterstrom poi la difesa svedese si rifugia in angolo. Passa solo 1' ed è Mbappé a sfiorare il gol: il tiro a colpo sicuro di Kylian dall'interno dell'area impatta contro il palo.
Olise, rovesciata incredibile! Poi sblocca Mbappé
E non è finita qui perché, qualche secondo dopo, è ancora Rabiot ad andare a un passo dall'1-0 ma la sua conclusione dalla distanza finisce di pochissimo sopra la traversa. Di fatto la Svezia è alle corde, fatica a contrastare la brillantezza dei francesi e al 36' Olise sfiora il gol dell'anno con una rovesciata spettacolare ma ancora una volta è il palo a tenere il risultato sullo 0-0 (poi sulla ribattuta Dembélé non è preciso, per pochissimi centimetri, e spedisce il pallone sul fondo). Il finale di primo tempo è all'insegna delle emozioni: al 40' è ancora Mbappé a provare la conclusione di potenza ma il tiro non è angolato e non impensierisce Widell Zetterstrom. Non c'è respiro, la Francia cerca ogni secondo il varco giusto per sbloccare il risultato e al 42' il tiro a giro di Olise finisce di pochissimo sul fondo. Al 45' poi è ancora il talento del Bayern ad andare a un passo dall'1-0 ma è solo il preludio al gol che arriva sugli sviluppi del corner successivo: Barcola scambia velocemente con Olise, poi il pallone arriva a Mbappé che entra in area e di destro supera Widell Zetterstrom dando il vantaggio alla Francia (quinta rete in questo Mondiale per Kylian, esattamente come Haaland che festeggia la nuova prodezza andando ad abbracciare il ct Deschamps). La Svezia non ci sta e prova subito a reagire: Koundé salva in scivolata su Elanga, il pallone arriva a Stroud che però spreca un'ottima occasione spedendo il pallone in tribuna. È l'ultima emozione di un primo tempo vibrante che la Francia chiude in vantaggio.
Barcola raddoppia al 53', Olise dominante
In avvio di secondo tempo nessun cambio per Deschamps e Potter che si affidano agli stessi 22 della prima frazione. Anche lo spartito del match resta lo stesso: Francia dominante, Svezia che prova ad arginare la fantasia degli avversari, tentando di ripartire in contropiede. La squadra di Deschamps dà l'impressione soprattutto di essere in controllo dei ritmi e proprio quando serve trova l'accelerazione per chiudere di fatto la partita: al 53' Olise riceve sulla trequarti, vede l'inserimento di Barcola, infila il pallone sotto le gambe di Lagerbielke e per l'esterno del Psg è un gioco da ragazzi raddoppiare. L'assolo della Francia è ormai totale: al 59' Koundé sfiora il tris e il pubblico approva sugli spalti accompagnando ogni azione dei transalpini con "olè" e cori. Passano solo 2' ed è ancora Olise a cercare il tris con un tiro a giro in bello stile ma Widell Zetterstrom respinge in angolo. Al 65' è ancora l'esterno del Bayern ad andare a un passo dal tris ma la difesa svedese si salva nuovamente in corner. Potter a questo punto prova a cambiare qualcosa: dentro Ali e Zeneli al posto di Stroud e Bergvall.
Mbappé doppietta show da record
La Francia da parte sua non abbassa la soglia di attenzione e cerca costantemente la via del gol non limitandosi a controllare il risultato (Olise a un passo dal 3-0 anche al 72' in occasione di un rapido contropiede). E al 74' la Francia non perdona: Olise alla Zidane trova Mbappé che di interno destro non ha problemi a siglare il tris completando la sua personale doppietta (sesto gol, agganciato Messi in vetta alla classifica dei cannonieri di questa edizione e 18 reti totali nella fase finale dei Mondiali). A questo punto Deschamps dà fiato ai suoi titolari: fuori Koundé, Dembélé e Digne e dentro Gusto, Doué e Theo Hernandez. All’81’ Barcola sfiora anche lui la doppietta ma Widell Zetterstrom salva ancora. All'84' Deschamps concede un po' di riposo a Mbappé e Olise: standing ovation del pubblico, al loro posto il ct francese inserisce Mateta e Cherki. All'89' c'è spazio anche per Gyokeres ma Maignan dice di no respingendo la conclusione dell'attaccante dell'Arsenal. È l'ultima emozione del match, la Francia si qualifica agli ottavi con una prova di forza impressionante. Svezia eliminata.
La Francia vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Una prova di forza impressionante per gli uomini di Didier Deschamps che battono la Svezia di 3-0 grazie alle magie di Mbappé (sei gol nel torneo come Messi, terza doppietta e 18 reti totali ai Mondiali) e Barcola. Straordinaria anche la prestazione di Olise, più volte vicino al gol e che ha emozionato il pubblico del Meadowlands Stadium, a East Rutherford nel New Jersey, con i suoi colpi d'autore (spettacolare la rovesciata del primo tempo terminata sul palo). Poi l'assist per Barcola a inizio ripresa e quello per Mbappé al 74' che hanno illuminato il pomeriggio americano entusiasmando il pubblico sugli spalti. Grazie a questa vittoria ai sedicesimi la Francia (4 vittorie su altrettante partite al Mondiale 2026) si garantisce la sfida contro il Paraguay che andrà in scena il prossimo 4 luglio a Philadelphia. Per la Svezia di Potter l'addio al Mondiale senza rimpianti: troppo forte questa Francia, dallo smisurato talento, e che ancora di più appare come la grande favorita della competizione iridata.
Le scelte di Deschamps e Potter
Deschamps, al rientro negli Stati Uniti dopo il funerale della madre, si affida al 4-2-3-1 con Mbappé in attacco e il trio delle meraviglie Dembélé-Olise-Barcola alle sue spalle. A sinistra Theo Hernandez va in panchina, c’è Digne nella formazione iniziale. Dall’altra parte Potter punta su Isak e Gyokeres dal 1’ con Elanga a completare il tridente.
Mbappé gol al 20' ma è fuorigioco, poi colpisce il palo
Al 3’ subito prima occasione per Isak ma la conclusione dell’attaccante del Liverpool è troppo debole è Maignan blocca senza problemi. La Svezia si affida ai lanci lunghi in profondità, sfruttando la velocità di Gyokeres ma la difesa della Francia è attenta coprendo bene tutti gli spazi. La squadra di Deschamps, invece, controlla il ritmo tentando di aggirare la difesa avversaria che con il passare del tempo si stringe sempre di più nella propria trequarti. Al 15’ è Digne a provare il sinistro di potenza dalla distanza ma Widell Zetterstrom blocca. Passa solo 1’ ed è Mbappé dai 30 metri a cercare la via del gol ma il tiro è centrale. Con il passare dei minuti la Francia guadagna campo mettendo di fatto alle corde gli avversari: al 19’ la serpentina di Barcola è impressionante ma una volta entrato in area di rigore l’esterno del Psg non è preciso e spedisce la palla in tribuna. Neanche il tempo di vedere il replay e Mbappé, lanciato solo a rete, sblocca il risultato ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco del campione del Real (questione di millimetri). Al 28' sugli sviluppi di una punizione Isak ha il pallone giusto per sbloccare ma ancora una volta la conclusione del bomber è troppo debole. Al 30' è il turno di Rabiot: l'ex Juve impegna severamente Widell Zetterstrom poi la difesa svedese si rifugia in angolo. Passa solo 1' ed è Mbappé a sfiorare il gol: il tiro a colpo sicuro di Kylian dall'interno dell'area impatta contro il palo.
Olise, rovesciata incredibile! Poi sblocca Mbappé
E non è finita qui perché, qualche secondo dopo, è ancora Rabiot ad andare a un passo dall'1-0 ma la sua conclusione dalla distanza finisce di pochissimo sopra la traversa. Di fatto la Svezia è alle corde, fatica a contrastare la brillantezza dei francesi e al 36' Olise sfiora il gol dell'anno con una rovesciata spettacolare ma ancora una volta è il palo a tenere il risultato sullo 0-0 (poi sulla ribattuta Dembélé non è preciso, per pochissimi centimetri, e spedisce il pallone sul fondo). Il finale di primo tempo è all'insegna delle emozioni: al 40' è ancora Mbappé a provare la conclusione di potenza ma il tiro non è angolato e non impensierisce Widell Zetterstrom. Non c'è respiro, la Francia cerca ogni secondo il varco giusto per sbloccare il risultato e al 42' il tiro a giro di Olise finisce di pochissimo sul fondo. Al 45' poi è ancora il talento del Bayern ad andare a un passo dall'1-0 ma è solo il preludio al gol che arriva sugli sviluppi del corner successivo: Barcola scambia velocemente con Olise, poi il pallone arriva a Mbappé che entra in area e di destro supera Widell Zetterstrom dando il vantaggio alla Francia (quinta rete in questo Mondiale per Kylian, esattamente come Haaland che festeggia la nuova prodezza andando ad abbracciare il ct Deschamps). La Svezia non ci sta e prova subito a reagire: Koundé salva in scivolata su Elanga, il pallone arriva a Stroud che però spreca un'ottima occasione spedendo il pallone in tribuna. È l'ultima emozione di un primo tempo vibrante che la Francia chiude in vantaggio.