La Francia elimina la Svezia: Mbappé doppietta, Barcola gol, Olise brilla! Agli ottavi Deschamps sfiderà il Paraguay

La Francia vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Una prova di forza impressionante per gli uomini di Didier Deschamps che battono la Svezia di 3-0 grazie alle magie di Mbappé (sei gol nel torneo come Messi, terza doppietta e 18 reti totali ai Mondiali) e Barcola . Straordinaria anche la prestazione di Olise , più volte vicino al gol e che ha emozionato il pubblico del Meadowlands Stadium , a East Rutherford nel New Jersey, con i suoi colpi d'autore (spettacolare la rovesciata del primo tempo terminata sul palo). Poi l'assist per Barcola a inizio ripresa e quello per Mbappé al 74' che hanno illuminato il pomeriggio americano entusiasmando il pubblico sugli spalti. Grazie a questa vittoria ai sedicesimi la Francia (4 vittorie su altrettante partite al Mondiale 2026) si garantisce la sfida contro il Paraguay che andrà in scena il prossimo 4 luglio a Philadelphia. Per la Svezia di Potter l'addio al Mondiale senza rimpianti: troppo forte questa Francia, dallo smisurato talento, e che ancora di più appare come la grande favorita della competizione iridata.

Le scelte di Deschamps e Potter

Deschamps, al rientro negli Stati Uniti dopo il funerale della madre, si affida al 4-2-3-1 con Mbappé in attacco e il trio delle meraviglie Dembélé-Olise-Barcola alle sue spalle. A sinistra Theo Hernandez va in panchina, c’è Digne nella formazione iniziale. Dall’altra parte Potter punta su Isak e Gyokeres dal 1’ con Elanga a completare il tridente.

Mbappé gol al 20' ma è fuorigioco, poi colpisce il palo

Al 3’ subito prima occasione per Isak ma la conclusione dell’attaccante del Liverpool è troppo debole è Maignan blocca senza problemi. La Svezia si affida ai lanci lunghi in profondità, sfruttando la velocità di Gyokeres ma la difesa della Francia è attenta coprendo bene tutti gli spazi. La squadra di Deschamps, invece, controlla il ritmo tentando di aggirare la difesa avversaria che con il passare del tempo si stringe sempre di più nella propria trequarti. Al 15’ è Digne a provare il sinistro di potenza dalla distanza ma Widell Zetterstrom blocca. Passa solo 1’ ed è Mbappé dai 30 metri a cercare la via del gol ma il tiro è centrale. Con il passare dei minuti la Francia guadagna campo mettendo di fatto alle corde gli avversari: al 19’ la serpentina di Barcola è impressionante ma una volta entrato in area di rigore l’esterno del Psg non è preciso e spedisce la palla in tribuna. Neanche il tempo di vedere il replay e Mbappé, lanciato solo a rete, sblocca il risultato ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco del campione del Real (questione di millimetri). Al 28' sugli sviluppi di una punizione Isak ha il pallone giusto per sbloccare ma ancora una volta la conclusione del bomber è troppo debole. Al 30' è il turno di Rabiot: l'ex Juve impegna severamente Widell Zetterstrom poi la difesa svedese si rifugia in angolo. Passa solo 1' ed è Mbappé a sfiorare il gol: il tiro a colpo sicuro di Kylian dall'interno dell'area impatta contro il palo.

Olise, rovesciata incredibile! Poi sblocca Mbappé

E non è finita qui perché, qualche secondo dopo, è ancora Rabiot ad andare a un passo dall'1-0 ma la sua conclusione dalla distanza finisce di pochissimo sopra la traversa. Di fatto la Svezia è alle corde, fatica a contrastare la brillantezza dei francesi e al 36' Olise sfiora il gol dell'anno con una rovesciata spettacolare ma ancora una volta è il palo a tenere il risultato sullo 0-0 (poi sulla ribattuta Dembélé non è preciso, per pochissimi centimetri, e spedisce il pallone sul fondo). Il finale di primo tempo è all'insegna delle emozioni: al 40' è ancora Mbappé a provare la conclusione di potenza ma il tiro non è angolato e non impensierisce Widell Zetterstrom. Non c'è respiro, la Francia cerca ogni secondo il varco giusto per sbloccare il risultato e al 42' il tiro a giro di Olise finisce di pochissimo sul fondo. Al 45' poi è ancora il talento del Bayern ad andare a un passo dall'1-0 ma è solo il preludio al gol che arriva sugli sviluppi del corner successivo: Barcola scambia velocemente con Olise, poi il pallone arriva a Mbappé che entra in area e di destro supera Widell Zetterstrom dando il vantaggio alla Francia (quinta rete in questo Mondiale per Kylian, esattamente come Haaland che festeggia la nuova prodezza andando ad abbracciare il ct Deschamps). La Svezia non ci sta e prova subito a reagire: Koundé salva in scivolata su Elanga, il pallone arriva a Stroud che però spreca un'ottima occasione spedendo il pallone in tribuna. È l'ultima emozione di un primo tempo vibrante che la Francia chiude in vantaggio.