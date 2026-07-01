Quinones e Jimenez piegano l'Ecuador e trascinano il Messico agli ottavi del Mondiale

Il Messico vola agli ottavi del Mondiale. Allo Stadio Azteca di Città del Messico, la nazionale ospitante supera l'Ecuador trascinata dalla reti di Julian Quinones (22') e Raul Jimenez (31'): 2-0 il finale che consente agli uomini di Javier Aguirre di tornare agli ottavi dopo Russia 2018 - in Coppa del Mondo la Tricolore non è mai andata oltre i quarti - . Il Messico attende ora di conoscere l'esito dell'incontro tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in programma alle ore 18 italiane presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia.