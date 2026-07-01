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Quinones e Jimenez piegano l'Ecuador e trascinano il Messico agli ottavi del Mondiale

I padroni di casa superano la selezione di Beccacece all'incontro valido per i sedicesimi di finale
2 min
MessicoMondiali 2026Ecuador

Il Messico vola agli ottavi del Mondiale. Allo Stadio Azteca di Città del Messico, la nazionale ospitante supera l'Ecuador trascinata dalla reti di Julian Quinones (22') e Raul Jimenez (31'): 2-0 il finale che consente agli uomini di Javier Aguirre di tornare agli ottavi dopo Russia 2018 - in Coppa del Mondo la Tricolore non è mai andata oltre i quarti - . Il Messico attende ora di conoscere l'esito dell'incontro tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in programma alle ore 18 italiane presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia.

Mondiale 2026: i risultati dei sedicesimi

  • Sudafrica-Canada: 0-1
  • Brasile-Giappone: 2-1
  • Germania-Paraguay: 4-5 d.c.r.
  • Olanda-Marocco: 3-4 d.c.r.
  • Costa d'Avorio-Norvegia: 1-2
  • Francia-Svezia: 3-0
  • Messico-Ecuador: 2-0
  • Inghilterra-RD Congo (01/07, Atlanta, Georgia, Usa)
  • Belgio-Senegal (01/07, Seattle, Washingtong, Usa)
  • Usa-Bosnia (02/07, Santa Clara, California, Usa)
  • Spagna-Austria (02/07, Inglewood, California, Usa)
  • Portogallo-Croazia (03/07, Toronto, Canada)
  • Svizzera-Algeria (03/07, Vancouver, Canada)
  • Australia-Egitto (03/07, Arlington, Texas, Usa)
  • Argentina-Capo Verde (04/07, Miami Gardens, Florida, Usa)
  • Colombia-Ghana (04/07, Kansas City, Missouri, Usa)

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