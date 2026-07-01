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Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La Nazionale di Tuchel sfida gli africani nei sedicesimi di finale: la vincente affronterà agli ottavi i padroni di casa del Messico
4 min
InghilterraRepubblica Democratica del CongoMondiali 2026
Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Chi affronterà il Messico lunedì 6 luglio alle 2 di notte italiane all'Estadio Azteca negli ottavi di finale dei Mondiali 2026? Per scoprirlo toccherà attendere il triplice fischio della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in programma alle 18 italiane ad Atlanta. La selezione di Tuchel ha chiuso il Gruppo L davanti a tutti a quota sette, frutto dei successi conto Croazia (4-2) all'esordio e Panama (2-0) nell'ultimo turno della fase a gironi, in mezzo lo 0-0 contro il Ghana. Gli africani, invece, si sono piazzati alle spalle di Colombia e Portogallo nel Girone K ma si sono qualificati come migliore terza del torneo in virtù della differenza reti (+1) e dei quattro punti racimolati grazie al pareggio al debutto contro i lusitani (1-1) e al successo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro (3-1). L'unica sconfitta è arrivata contro i sudamericani (1-0). 

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Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: diretta tv e streaming

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, gara valida per i sedicesimi di finale di Mondiali 2026, è in programma alle ore 18 italiane all'Atlanta Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel. 

A disposizione: D. Henderson, Trafford, Burn, Chalobah, Eze, Gordon, J. Henderson, James, Madueke, Mainoo, Rogers, Spence, Toney, Stones, Watkins. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mbuku; Wissa, Bakambu. Ct: Desabre.

A disposizione: Fayulu, Epoli, Banza, Batubinsika, Bongonda, Cipenga, Elia Meschak, Kakuta, Kalulu, E. Kayembe, J. Kayembe, Mayele, Mukau, Pickel, Tshibola. 

ARBITRO: Makhadmeh (Giordania). ASSISTENTI: Alkalaf-Alroalle (Giordania). IV UFFICIALE: Al-Turais (Arabia Saudita). VAR: Soto (Venezuela). ASS. VAR: Miranda (Messico). 

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: scopri tutte le quote  

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