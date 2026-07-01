Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Chi affronterà il Messico lunedì 6 luglio alle 2 di notte italiane all'Estadio Azteca negli ottavi di finale dei Mondiali 2026? Per scoprirlo toccherà attendere il triplice fischio della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in programma alle 18 italiane ad Atlanta. La selezione di Tuchel ha chiuso il Gruppo L davanti a tutti a quota sette, frutto dei successi conto Croazia (4-2) all'esordio e Panama (2-0) nell'ultimo turno della fase a gironi, in mezzo lo 0-0 contro il Ghana. Gli africani, invece, si sono piazzati alle spalle di Colombia e Portogallo nel Girone K ma si sono qualificati come migliore terza del torneo in virtù della differenza reti (+1) e dei quattro punti racimolati grazie al pareggio al debutto contro i lusitani (1-1) e al successo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro (3-1). L'unica sconfitta è arrivata contro i sudamericani (1-0).