Stati Uniti-Bosnia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Stati Uniti e Bosnia scendono in campo a Santa Clara per contendersi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa del Mondo. La selezione a stelle e strisce di Mauricio Pochettino si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso il girone in testa, cadendo solo con la Turchia di Kenan Yildiz già eliminata. Tarik Muharemovic e compagni hanno invece raggiunto i sedicesimi sul treno delle otto migliori terze classificate. Il vincitore affronterà una tra Belgio e Senegal, a loro volta attese al Lumen Field di Seattle, Washington.