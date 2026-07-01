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Stati Uniti-Bosnia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Gli uomini di Pochettino contendono a Muharemovic e compagni l'accesso agli ottavi di finale
3 min
Stati UnitiBosniaMondiale 2026

Stati Uniti e Bosnia scendono in campo a Santa Clara per contendersi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa del Mondo. La selezione a stelle e strisce di Mauricio Pochettino si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso il girone in testa, cadendo solo con la Turchia di Kenan Yildiz già eliminata. Tarik Muharemovic e compagni hanno invece raggiunto i sedicesimi sul treno delle otto migliori terze classificate. Il vincitore affronterà una tra Belgio e Senegal, a loro volta attese al Lumen Field di Seattle, Washington

Stati Uniti-Bosnia: diretta e dove vederla

L'incontro tra le selezioni di Pochettino e Barbarez è in programma alle ore 2am italiane presso il Levi's Stadium di Santa Clara, California. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Stati Uniti-Bosnia sul nostro sito.

Stati Uniti-Bosnia: le probabili formazioni

STATI UNITI (4-3-3): Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct: Pochettino.

A disposizione: Turner, Trusty, Pepi, Aaronson, M. Robinson, Berhalter, Roldan, Freeman, Tillman, Arfsten, Wright, McKenzie, Scally, Brady, Zendejas.

BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Memic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.

A disposizione: Mujakic, Hadzikadunic, Tahirovic, Gigovic, Badzar, Jurkas, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Radeljic, Zlomisilic, Tabakovic, Malic, Lukic, Mahamic.

Arbitro: Claus (Brasile); Assistenti: Manis–Figueiredo (Brasile); Quarto ufficiale: Herrera (Argentina); Var: Guerrero (Messico); Ass. Var: Gallo (Colombia).

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