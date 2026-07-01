Belgio-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Nonostante non abbia particolarmente brillato nella fase a gironi, il Belgio ha chiuso davanti a tutti nel Gruppo G conquistando così il pass per i sedicesimi di finale contro il Senegal in programma alle 22 italiane a Seattle. Dopo i pareggi contro Egitto (1-1) e Iran (0-0), i Diavoli Rossi hanno battuto con un netto 5-1 la Nuova Zelanda. La sensazione, però, è che la squadra di Rudi Garcia abbia ancora ampi margini di miglioramento. La selezione africana, invece, si è qualificata tra le migliori terze: ai ragazzi di Thiaw è bastato il roboante 5-0 contro l'Iraq nell'ultima uscita per centrare l'obiettivo che sembrava quasi un miraggio dopo le sconfitte contro Francia (3-1) e Norvegia (3-2). La vincente affronterà, sempre a Seattle, martedì 7 luglio alle 2 di notte italiane una tra Usa e Bosnia-Erzegovina.
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Belgio-Senegal: diretta tv e streaming
Belgio-Senegal, sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, è in programma alle 22 italiane al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Belgio-Senegal
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct: Garcia.
A disposizione: Lammens, Penders, Theate, Castagne, De Winter, WItsel, Onana, Lukebakio, Vanaken, Saelemaekers, Seys, Moreira, Fernandez-Pardo, De Ketelaere.
SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Camara, Mané; Jackson. Ct: Thiaw.
A disposizione: Y. Diouf, M. Sarr, Seck, Diao, Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, P. Sarr, Mbaye, Jakobs, B. Ndiaye, A. Mendy, Ciss, Diarra.
ARBITRO: Martinez (Honduras). ASSISTENTI: Lopez-Ramirez (Giordania). IV UFFICIALE: Rojas-Guzman (Colombia). VAR: Pacheco (Messico). ASS. VAR: Toski (Brasile).