Belgio-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Nonostante non abbia particolarmente brillato nella fase a gironi, il Belgio ha chiuso davanti a tutti nel Gruppo G conquistando così il pass per i sedicesimi di finale contro il Senegal in programma alle 22 italiane a Seattle. Dopo i pareggi contro Egitto (1-1) e Iran (0-0), i Diavoli Rossi hanno battuto con un netto 5-1 la Nuova Zelanda. La sensazione, però, è che la squadra di Rudi Garcia abbia ancora ampi margini di miglioramento. La selezione africana, invece, si è qualificata tra le migliori terze: ai ragazzi di Thiaw è bastato il roboante 5-0 contro l'Iraq nell'ultima uscita per centrare l'obiettivo che sembrava quasi un miraggio dopo le sconfitte contro Francia (3-1) e Norvegia (3-2). La vincente affronterà, sempre a Seattle, martedì 7 luglio alle 2 di notte italiane una tra Usa e Bosnia-Erzegovina.