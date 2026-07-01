Il killer dai mille volti promesso sposo del Bayern: Saibari l’uomo in più del Marocco

La foto che passerà alla storia come simbolo di questo Olanda-Marocco lo vede protagonista: svestita la maglia, a braccia spalancate davanti alla curva, dove l’immobile marea arancione è perfettamente distinguibile dal dinamismo sprigionato dai tifosi in bianco, verde e rosso. Ismael Saibari è già entrato nel grande libro del Mondiale 2026 , con la prospettiva di poter scrivere nuovi e più esaltanti capitoli. I numeri già ora sono da record: sempre in gol nelle tre partite della fase a gruppi - primo africano a compiere l’impresa - e rigore decisivo nella serie thrilling di Monterrey, dove a dir la verità in pochi (e tra questi va sicuramente incluso il bianconero Koopmeiners) hanno brillato per lucidità e freddezza dagli undici metri.

Ismael Saibari, dal PSV al Bayern Monaco passando per il Mondiale

E pensare che l’immagine della sua partita poteva essere un’altra, anzi: era un’altra, di tutt’altro tenore, fino al momento del rigore decisivo. Al sesto minuto di recupero del primo tempo infatti, proprio Saibari aveva gettato a lato da pochi passi l’invito di un ispiratissimo Hakimi su punizione, sprecando una delle tante nitide palle gol costruite dal Marocco nei tempi regolamentari, forse la più pesante dal punto di vista psicologico arrivando a ridosso dell’intervallo. Un errore passato ovviamente in cavalleria, davanti a un epilogo così inebriante, a maggior ragione per un ragazzo nato in Spagna e passato per una diagnosi di malformazione congenita che pareva compromettergli una vita normale, figuriamoci l’idea di diventare calciatore professionista. Ed è stata proprio l’Olanda a dargli questa chance: sei anni di crescita progressiva al Psv, dalla squadra B fino al premio di miglior giocatore dell’ultima Eredivisie, ovviamente vinta con la squadra di Eindhoven. Promesso sposo del Bayern Monaco, Saibari nel dopogara ha lasciato le emozioni a lato, limitandosi a commentare la sua perfetta esecuzione dal dischetto: «Ci eravamo allenati, avevamo studiato Verbruggen, quindi sapevo già cosa avrei dovuto fare. Mentre mi avvicinavo per tirare, pensavo a una cosa sola: qualificare la squadra».

Il Marocco vola agli ottavi del Mondiale e sfida il Canada

Nutriamo qualche dubbio sul fatto che proprio tutti i suoi compagni abbiano messo in pratica l’allenamento del giorno prima, a giudicare da certe esecuzioni, ma è un fatto che questo Marocco abbia conquistato gli ottavi con pieno merito, dando la sensazione ai punti di aver creato di più e meglio rispetto all’Olanda di Koeman, trovando la forza mentale per non accettare lo svantaggio di Gakpo e andarsi a riprendere il pareggio a tempo scaduto con il centrale difensivo Issa Diop, in grado di mettere in serio imbarazzo il collega van Dijk e diventare l’eroe che non ti aspetti. «Sono salito e, a dirla tutta, non sapevo bene cosa ci facessi lì - ha raccontato il difensore del Fulham - Sappiamo bene che Talbi crossa bene, ho solo provato a trovarmi in uno spazio buono per segnare». Il gruppo agli ordini del ct Ouahbi non fa mistero di voler proseguire nel solco della semifinale raggiunta quattro anni fa in Qatar e infatti lo stesso Diop sottolinea come sia «solo un sedicesimo, e restano ancora tante partite». Volare basso o tenersi i veri festeggiamenti per più avanti? Nel dubbio i marocchini d’Olanda (400mila censiti, il 2% dell’intera popolazione) hanno reso rumorosa e festante un’alba che i tifosi oranje avrebbero voluto far passare il più velocemente possibile, magari recandosi direttamente al lavoro, come in molti hanno fatto stando ai racconti della stampa locale. Un Marocco che ora si prepara a incrociare il Canada agli ottavi e che, dopo aver bloccato il Brasile ed eliminato l’Olanda, può temere solo un’eccessiva esaltazione. Per questo Ouahbi è chiamato anche e soprattutto a fare il pompiere.