Spagna-Austria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Spagna e Austria scendono in campo in California per contendersi l'accesso agli ottavi di finale. La Roja di Luis de la Fuente si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso in testa il girone H, dove dopo l'inaspettato pareggio con Capo Verde ha sconfitto Arabia Saudita e Uruguay (subito eliminato dal Mondiale). Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Ralf Rangnick, reduce dal secondo posto nel girone J dominato dall'Argentina. Agli ottavi, il vincitore affronterà una tra Portogallo e Croazia, a loro volta attesi al Bmo Field di Toronto, Canada.