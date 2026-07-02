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Spagna-Austria: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

La Roja di De La Fuente contende alla selezione di Rangnick l'accesso agli ottavi di finale
3 min
SpagnaAustriaMondiali 2026

Spagna e Austria scendono in campo in California per contendersi l'accesso agli ottavi di finale. La Roja di Luis de la Fuente si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso in testa il girone H, dove dopo l'inaspettato pareggio con Capo Verde ha sconfitto Arabia Saudita e Uruguay (subito eliminato dal Mondiale). Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Ralf Rangnick, reduce dal secondo posto nel girone J dominato dall'Argentina. Agli ottavi, il vincitore affronterà una tra Portogallo e Croazia, a loro volta attesi al Bmo Field di Toronto, Canada.

Spagna-Austria: dove vederla

L'incontro tra le selezioni di De La Fuente e Rangnick è in programma alle ore 21 italiane di giovedì 2 luglio presso il SoFi stadium di Inglewood, California, Usa. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 nonché in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play e Danz.

Segui Spagna-Austria sul nostro sito.

Spagna-Austria: le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.

A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Marcos Llorente, Grimaldo, Eric Garcia, Gavi, Zubimendi, Merino, Fabián Ruiz, Borja Iglesias, Ferran Torres, Víctor Muñoz.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Schlager, Seiwald; Schmid, Laimer, Sabitzer; Arnautovic.

A disposizione: Pentz, Wiegele, Friedl, Svoboda, Danso, Affengruber, Grillitsch, Ljubicic, Prass, Wanner, Chukwuemeka, Kalajdzic, Wimmer, Schopf, Gregoritsch.

Arbitro: Nyberg (Svezia); Assistenti: Beigi e Söderkvist (Svezia); Quarto ufficiale: Beida (Mauritania); Var: Kwiatkowski (Polonia); Ass. Var: San (Svizzera)-Evans (Nuova Zelanda).

Scopri tutte le quote di Spagna-Austria.

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